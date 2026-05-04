Los servicios de emergencia trasladaron al afectado al Hospital General de La Palma tras sufrir un traumatismo en el brazo

Un hombre de 70 años resultó herido este lunes en una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera de El Socorro. El accidente ocurrió a las 12:12 horas en el municipio de Breña Baja, dentro de la isla de La Palma. Los servicios de emergencia actuaron con rapidez para asistir a los implicados y asegurar la zona del siniestro.

Un herido moderado tras un choque frontal en Breña Baja / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta por el impacto directo entre ambos turismos. Inmediatamente, los bomberos de La Palma acudieron al lugar para rescatar al conductor herido.

Los efectivos de rescate liberaron al hombre del interior de su coche mediante maniobras de excarcelación. Además, los bomberos aseguraron los vehículos dañados para evitar riesgos secundarios en la vía pública.

Por consiguiente, el equipo de emergencias garantizó la seguridad estructural del escenario antes de la retirada de los restos. Esta rápida acción permitió que el personal sanitario trabajara en un entorno sin peligros adicionales.

Asistencia y traslado sanitario

El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado en el mismo lugar de la colisión. El paciente presentaba un traumatismo en el miembro superior con carácter moderado según el primer examen médico.

Posteriormente, los sanitarios estabilizaron al hombre de 70 años para proceder con su evacuación inmediata. Una ambulancia de soporte vital básico realizó el traslado del herido con todas las garantías asistenciales.

Finalmente, el equipo de transporte sanitario ingresó al afectado en el Hospital General de La Palma. Allí los especialistas médicos continuaron con las pruebas necesarias para tratar las lesiones provocadas por el fuerte impacto.

Instrucción del atestado

La Guardia Civil reguló el tráfico en la zona de El Socorro para facilitar el trabajo de los rescatadores. Asimismo, los agentes recogieron todos los datos necesarios sobre el terreno para esclarecer las causas del suceso.

Los agentes de tráfico instruyeron el atestado correspondiente tras analizar la posición de los vehículos implicados.