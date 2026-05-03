Cruces, flores y ‘piques’ para celebrar el 3 de mayo en Canarias

El Día de la Cruz es una tradición que se celebra en varias islas y municipios y que más allá de su origen religioso, es una tradición que une a la comunidad alrededor de las flores y las competiciones

El Día de la Cruz, celebrado este 3 de mayo, vuelve a llenar de tradición, flores y devoción numerosos municipios de Canarias, donde esta festividad combina actos religiosos, participación vecinal y propuestas culturales que varían según cada localidad.

Aunque se celebra en distintos puntos del archipiélago, hay enclaves donde esta fecha adquiere una especial relevancia por su historia y la magnitud de su programación.

Cruz elaborada en Teguise, Lanzarote, por el Día de la Cruz

Tenerife: tradición, pirotecnia y fiestas de mayo

Santa Cruz de Tenerife

En la capital tinerfeña, el Día de la Cruz se integra dentro de las Fiestas de Mayo, con actuaciones musicales, exposiciones y actividades culturales distribuidas por distintos espacios de la ciudad ¡. La decoración de cruces y los actos institucionales mantienen viva una tradición vinculada al origen fundacional de la ciudad, que este año cumple 532 años.

San Cristóbal de La Laguna

La Laguna celebrará este año unas Cruces de Mayo históricas con 69 inscritas, la cifra más alta registrada hasta la fecha. La jornada se centra en la colocación de cruces adornadas en patios, plazas y espacios históricos, con participación de colectivos vecinales y parroquias, en una celebración de carácter más patrimonial y religioso.

Cartel del Día de las Cruces de La Laguna

Los Realejos

Uno de los epicentros del Día de la Cruz en Canarias. El municipio celebra el 3 de mayo con la mayor exhibición pirotécnica del Archipiélago, acompañada de calles decoradas, altares y rivalidad festiva entre zonas como El Sol y El Medio.

Fuegos artificiales del Día de las Cruces en Los Realejos

Puerto de la Cruz

El 3 de mayo es el día principal de las fiestas patronales de Puerto de la Cruz. Se celebrará la Solemne Eucaristía y la Procesión en honor a la Santa Cruz, patrona del municipio. Por eso, la programación incluye exposición de cruces, actividades culturales y participación vecinal.

Al finalizar, en la sacristía, se procede a la firma del Libro de Priostes y al nombramiento del Prioste para 2026, manteniendo viva una de las costumbres más significativas de estas fiestas.

Cartel Fiestas Patronales Puerto de la Cruz

San Juan de la Rambla

En San Juan de la Rambla, el Día de la Cruz también se vive con fuerza a través de la participación vecinal, con más de medio centenar de cruces enramadas repartidas por el municipio que pueden recorrerse gracias a un “Rutómetro” digital que facilita su localización. La jornada se completa con el tradicional concurso de ornato —que premia la creatividad y el cuidado de las cruces— y varios actos religiosos a lo largo del día.

“Rutómetro” del Día de la Cruz en San Juan de la Rambla

La Palma: identidad y tradición centenaria

Santa Cruz de La Palma

Aquí el Día de la Cruz coincide con la fundación de la ciudad. Destacan las cruces decoradas con gran riqueza ornamental y la instalación de los tradicionales “mayos”, figuras que representan escenas populares.

La Fiesta de las Cruces de Mayo en Santa Cruz de La Palma es una tradición de profunda devoción y convivencia comunitaria en la que los vecinos decoran con esmero las cruces ubicadas en antiguos caminos y puntos emblemáticos de cada barrio, utilizando flores, papeles de colores, semillas, telas y joyas. Esta festividad recuerda la antigua costumbre de adornar las cruces más destacadas con piezas de oro y plata traídas por emigrantes, quienes pasaban la noche en vigilia junto a sus vecinos.

Breña Alta

El municipio vive una de las celebraciones más participativas, con recorridos por cruces engalanadas, música, fuegos artificiales y rutas nocturnas, fruto del trabajo vecinal durante meses .

Breña Baja y Villa de Mazo

Ambos municipios mantienen la tradición de decorar cruces en distintos puntos del territorio, acompañadas de actos religiosos y participación comunitaria, en línea con la identidad cultural palmera.

Gran Canaria: tradición popular y espectáculo

Teror

El municipio combina devoción y espectáculo con actos como la enramada de cruces, la procesión y la popular “Quema del Barco y el Castillo”. Así se celebra la festividad de San José y la Santa Cruz. La quema es un espectáculo pirotécnico que recrea la batalla de los ataques piratas a la isla en tiempos pasados, con la cruz como un símbolo de protección para los habitantes.

‘Quema del Barco y el Castillo’ en Teror

Lanzarote: tradición en Teguise

En la antigua capital de Lanzarote, la festividad se centra en la decoración de cruces en espacios públicos y privados, con actos religiosos y participación vecinal.

Día de la Cruz en Teguise

Los escolares por la mañana y los asociaciones municipales y agrupaciones culturales por la tarde, hicieron honor a la tradición de engalanar las 14 cruces que adornan las calles del Conjunto Histórico de la Real Villa de Teguise con motivo del Día de la Cruz. A esta conmemoración se unen cada año vecinos del pueblo, que echan una mano en las tareas de enramado y decoración de las cruces con flores naturales, manteniendo viva esta costumbre religiosa, que también se celebra por otros pagos del municipio de Teguise y que se convierte en atractivo turístico y reclamo para el visitante.

El Hierro: El Pinar se engalana

El municipio mantiene la tradición con cruces adornadas y celebraciones vinculadas a la comunidad local, en una jornada de carácter más íntimo pero igualmente arraigado.

Celebración del Día de la Cruz en El Pinar

El Día de la Cruz en El Pinar de El Hierro es una tradición declarada Bien de Interés Cultural. Los barrios de Taibique y Las Casas pujan por presentar la cruz más bella, culminando con un emotivo encuentro y baile en el Granadillo.