Todo preparado para el Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife despliega 720 mesas y múltiples escenarios para la celebración del Baile de Magos, una de las citas más emblemáticas de las Fiestas de Mayo

Santa Cruz de Tenerife vivirá mañana este sábado uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios de las Fiestas de Mayo: el Baile de Magos. Esta cita volverá a reunir a miles de personas en el corazón de la ciudad en una noche marcada por la tradición, la cultura popular, la música y la gastronomía canaria. Este encuentro se celebrará a partir de las 21:00 horas en el entorno de la calle La Noria y su área de influencia. Para esta cita, se ha preparado un amplio dispositivo organizativo que incluye la instalación de 720 mesas —con capacidad para diez personas cada una— distribuidas por distintos puntos del centro.

Baile de Magos Santa Cruz de Tenerife

Una noche repleta de actividades

El recinto festivo abarcará las calles Antonio Domínguez Alfonso (La Noria), Nifú-Nifá, Campo Castro y Bravo Murillo, así como las plazas de Europa y de la Iglesia de la Concepción. Además, por segundo año consecutivo, se incorporan a este espacio las calles Candelaria y Santo Domingo, ampliando así la capacidad y el alcance del evento. El acceso será libre, aunque estará condicionado al uso del traje tradicional canario, elemento esencial que refuerza el carácter identitario de esta celebración.

La noche estará marcada por una intensa programación musical que arrancará con la actuación de parrandas en el escenario de Campo Castro, con la participación de Parranda Las Siembras, A.F. Jariguo, Los Campitos, Achi Anaga, Peña del Lunes y Nijota. De forma paralela, el baile de taifas en la plaza de Europa contará con las formaciones Alcorán, Aceviños, Farutes del Atlántico y A.F. Idaira. Ya entrada la madrugada, la verbena popular en el entorno del puente del Cabo estará protagonizada por la Orquesta Tropin, Pepe Benavente y la Orquesta Sonora Olympia, garantizando la continuidad de la fiesta hasta altas horas.

Tradición e identidad

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Baile de Magos es una de las citas más importantes y queridas por la ciudadanía, una noche en la que Santa Cruz muestra con orgullo sus tradiciones, su identidad y su capacidad de convivencia”, y subrayó que desde el Ayuntamiento siguen «trabajando para que cada edición sea más participativa, segura y organizada”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso en valor “el esfuerzo organizativo que hay detrás de este evento, que combina tradición y dinamismo, y que permite disfrutar de nuestra cultura popular en un ambiente único”. Además, resaltó “la alta demanda de mesas y la implicación de la ciudadanía en mantener vivas nuestras costumbres”.

Como antesala a esta gran noche, la ciudad acogerá la tradicional Ofrenda a la Virgen de Candelaria, un acto cargado de simbolismo en el que vecinos, colectivos y agrupaciones participan ataviados con trajes típicos, reforzando el vínculo entre tradición, devoción y cultura popular. Asimismo, en la mañana del domingo, Santa Cruz celebrará el 532 aniversario de su fundación con un amplio programa de actividades institucionales, culturales y lúdicas que completan un fin de semana central dentro de las Fiestas de Mayo.