Hijos de los Volcanes: La Pantera

Para celebrar este mes de Canarias, Televisión Canaria profundiza en los perfiles de jóvenes que triunfan dentro y fuera de las islas. Comenzamos con La Pantera

Se acerca el Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, y durante todo este mes en Radio Televisión Canaria estamos de celebración. Contagiados por el buen momento que atraviesa la música urbana en las islas, con Quevedo como referente indiscutible, queremos dar voz a su generación. Comenzamos una serie en la que cada día daremos protagonismo a esos Hijos de los Volcanes que proyectan su trabajo y su creatividad con orgullo de identidad canaria en todas las áreas. Comenzamos con La Pantera, amigo íntimo de Quevedo, que demuestra que tras ‘El Baifo’ hay muchos jóvenes con una trayectoria prometedora.

La Pantera

Sergio Aimar Castellano, alias La Pantera: comenzó a escribir música con 9 años. En 2020 lanzó su primer tema y 6 años después, a sus 24, acumula casi 4 millones de oyentes mensuales.

El Remix de ‘Cayó la noche’ fue un antes y un después en su carrera. El tema, junto a numerosos artistas canario,s superó los 150 millones de visitas. Algo que describe como un arma de doble filo. Entre sus compañeros de viaje está Quevedo. Amigo con el que empezó y que fue crucial en su carrera.