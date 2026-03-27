Kapo actuará en Gran Canaria y Tenerife el 25 y 26 de julio

Las entradas para los conciertos de Kapo en Telde, en Gran Canaria, y en Santa Cruz de Tenerife, los próximos 25 y 26 de julio ya están a la venta

El artista colombiano Kapo, una de las figuras más potentes de la música urbana latina a nivel internacional, actuará el próximo 25 de julio de 2026 en Gran Canaria, y al día siguiente en Tenerife. El primero será en el Auditorio del Parque de San Juan, en Telde. En Santa Cruz de Tenerife el concierto tendrá lugar en el entorno del Parking Palmetum.

Cantante colombiano Kapo

Gira internacional 2026

La actuación forma parte de su tour internacional 2026, que incluye varias fechas en España y Canarias. En el caso de Telde, el espectáculo contará con dos modalidades de acceso: entrada general (45 euros) y premium (75 euros), ambas sin incluir gastos de gestión. Las entradas han salido ya a la venta a través de la plataforma tureservaonline.es y son limitadas ya que la organización ha preparado un concierto muy especial.

El recinto en Telde dispondrá de distintas zonas diferenciadas, con un área premium más próxima al escenario, accesos generales y espacios adaptados para personas con movilidad reducida. La cita se enmarca dentro de la programación cultural del municipio para el verano de 2026 y aspira a convertirse en uno de los eventos musicales destacados del calendario estival en la isla.

Un artista referente dentro del afrobeat latino

Kapo se ha consolidado en un corto espacio de tiempo como una de las voces con mayor proyección dentro de la nueva ola del afrobeat latino. Su irrupción internacional llegó en 2024 con temas como Ohnana y Uwaie, canciones que se viralizaron en redes sociales y plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y logrando posicionarse en listas internacionales.

A partir de ese impulso, el artista colombiano ha reforzado su proyección global con colaboraciones de peso dentro de la música urbana. Entre ellas destacan Imagínate, junto a Danny Ocean, y X Ti, con Feid, a las que se suman sus trabajos con Ryan Castro en temas como Dónde y La Villa.

El álbum incluye además colaboraciones con artistas como Manuel Turizo, Rels B y Ryan Castro, y transita entre lo bailable y lo introspectivo. Su estilo, caracterizado por la fusión de afrobeat, reguetón y pop latino, ha conectado especialmente con el público joven y le ha permitido ampliar su alcance internacional.