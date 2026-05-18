Médicos de todo el país han vuelto este lunes a protagonizar una jornada de paro ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad en su petición de un Estatuto Marco propio de su profesión

Concentración de facultativos en la entrada del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en Tenerife. Imagen Europa Press (archivo)

Médicos de toda España hacen este lunes su cuarta huelga semanal del año ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad. El nuevo paro arranca sin apenas novedades respecto al anterior, celebrado la última semana de abril, con el conflicto en punto muerto y la exigencia por parte del comité de huelga de que intervenga para resolverlo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde Sanidad, su titular, Mónica García, defiende que el Estatuto Marco que critican los médicos mejora sus condiciones, por ejemplo, reduciendo las guardias de 24 a 17 horas, con días de libranza antes y después, o estableciendo jornadas máximas semanales de 45 horas frente a las 48 que marca la legislación europea.

Así figura en el acuerdo que cerró tras más de tres años de negociación con los sindicatos de la mesa del ámbito del Estatuto Marco -CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde-, organizaciones que comparten que la gran mayoría de reivindicaciones médicas están ya en ese documento.

Otras, como el precio de las guardias, la jornada de 35 horas o la jubilación, o no son competencia del Ministerio o no tienen cabida en una ley como el estatuto marco.

Estatuto Marco

Los sindicatos del comité de huelga -Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- insisten en exigir un estatuto propio.

Los médicos volverán a las calles ya sea secundando la huelga estatal o la autonómica que han programado paralelamente las respectivas delegaciones autonómicas sindicales. En toda España, con el miércoles 20 como día central, se celebrarán varias manifestaciones programadas.

Seguimiento del 11 % en Canarias

La Consejería de Sanidad ha informado de que la huelga convocada para este lunes en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco, ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 11 % de los trabajadores de este grupo profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De los 7.021 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 4.369, de los que 482 secundaron la huelga.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 270 de los 1.709 efectivos afectados, lo que representa el 15,8 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 208 de los 2.052 afectados, es decir, del 10,14 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro veintidós de los 287 profesionales afectados por la huelga, el 7,67 por ciento, en Fuerteventura la secundaron tres de los 308 afectados, es decir, el 0,97 por ciento. Además, en La Palma el seguimiento fue del 3,2 por ciento, puesto que acudieron a la huelga cinco de los 156 afectados, mientras que en La Gomera y el El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.