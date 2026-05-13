Los otros 13 cruceristas españoles permanecen sin síntomas y con PCR negativa y por el momento los primeros 28 días de la cuarentena se harán en el Gómez Ulla

Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde se encuentran ingresados los 14 españoles del crucero Hondius. Imagen EFE

El paciente español que ha dado positivo por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sigue con síntomas pero está estabilizado, según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Los otros 13 cruceristas españoles permanecen sin síntomas y con PCR negativa, ha señalado el responsable de Sanidad en RTVE.

Además, ha asegurado que los primeros 28 días de cuarentena se realizarán en el centro sanitario Gómez Ulla y posteriormente se evaluará de manera individual si se puede realizar la cuarentena en otro lugar distinto al centro sanitario.

Negativos en Italia

El ministerio de Sanidad italiano anunció este miércoles que las pruebas realizadas a cuatro de las personas puestas en vigilancia han dado negativo a las pruebas de hantavirus.

Se informó en una nota que dieron negativo las pruebas virológicas realizadas este martes en Milán al turista británico localizado y puesto en cuarentena por haber viajado a bordo del vuelo Santa Elena-Johannesburgo, al que subió una neerlandesa en Johannesburgo (Sudáfrica) que moriría después por hantavirus, tras haber viajado en el crucero MV Hondius.

También su acompañante, que viajaba con él a Italia, dio negativo al test, informó el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, se comunicó que también también dieron negativo las pruebas realizadas al joven calabrés y a la turista argentina hospitalizada en Messina por neumonía, procedente de una zona endémica de Argentina.