Los dos equipos canarios se han clasificado para el evento que coronará al primer campeón en la historia de esta competición y que comenzará el próximo viernes en Burgos

Final a 6 de la Liga U22 que se celebrará a partir del viernes 15 de mayo en Burgos

Burgos está preparada para recibir la Final a 6 de la Liga U22, el evento que coronará al primer campeón en la historia de la competición impulsada por la ACB, la Federación Española de Baloncesto, El Consejo Superior del Deporte y el Ministerio de Educación Profesional y Deporte. Del 15 al 17 de mayo, el Polideportivo El Plantío reunirá a seis de los mejores equipos de la temporada en una cita que promete convertirse en la gran fiesta del baloncesto juvenil español.

Real Madrid, Barça Atlètic, Casademont Zaragoza, Burgos Grupo de Santiago, Fundación CB Canarias y Gran Canaria serán los protagonistas de un fin de semana donde solo uno podrá levantar el primer trofeo de la Liga U. Tres días de competición, emoción y talento que marcarán el cierre de una temporada inaugural histórica.

Camino hacia el título

La fiesta de la Liga U arrancará el viernes 15 de mayo con los cuartos de final. Casademont Zaragoza se enfrentará al Gran Canaria, que venció al Valencia Basket para acceder a los cuartos de final, a las 17:00 horas. Por su parte, el Burgos Grupo de Santiago jugará ante el Fundación CB Canarias, que derrotó previamente al Bàsquet Girona para alcanzar la Final a 6, a las 19:30 horas.

El sábado 16 será el turno de las semifinales, con la entrada en escena de Real Madrid y Barça Atlètic, que acceden directamente a esta ronda. El conjunto madridista se medirá al ganador del partido de Burgos y Fundación CB Canarias a las 17:30 horas, mientras que el Barça Atlètic hará lo propio ante el vencedor del cruce de Zaragoza-Gran Canaria a las 15:00 horas.

El domingo 17 de mayo se disputará la gran final, 15:00 horas, que coronará al primer campeón de la Liga U. Antes, el partido por el tercer y cuarto puesto completará un podio histórico para la competición.

Dónde ver los partidos de los equipos canarios