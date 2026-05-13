La Guardia Civil logra bloquear una transferencia fraudulenta de más de 11.000 euros

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al “Equipo @” de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, especialistas en combatir la ciberseguridad, han instruido diligencias en las que investigan a una mujer de 26 años, residente en la provincia de Jaén, como presunta autora de un delito de estafa bancaria cometido mediante el conocido método del “falso gestor bancario”.

La investigación se inició cuando los agentes especializados tuvieron conocimiento de los hechos delictivos a través de la denuncia presentada por la víctima.

Método del ‘falso gestor’

Este método consiste en engañar a la víctima enviándole un SMS fraudulento a su terminal móvil, que aparenta proceder de su entidad bancaria alertándola de un supuesto “cargo sospechoso” o “acceso inusual” en su cuenta bancaria. Se consigue así generar una situación de alarma y urgencia en la víctima. Para reforzar la credibilidad del engaño, el mensaje incluye un número de teléfono al que la víctima debe llamar para evitar el supuesto cargo fraudulento. Una vez se realiza la llamada, la estafadora se hace pasar por trabajadora del departamento antifraude del banco.

Con el citado método, la acusada logró que la víctima facilitara información confidencial. Credenciales de acceso a la banca online, datos bancarios y códigos de verificación OTP enviados a su teléfono móvil, consiguiendo acceder a la cuenta bancaria de la víctima y efectuar transferencias no autorizadas por un importe total de 11.278,91 euros.

Gracias al análisis minucioso de la información recabada por el Equipo @ de Santa Cruz de Tenerife y a la rápida intervención de los agentes, se logró bloquear la totalidad de la transferencia fraudulenta, evitando así el perjuicio económico para la víctima.

Las gestiones posteriores permitieron la plena identificación de la presunta autora, quien fue localizada en la provincia de Jaén y puesta a disposición judicial en calidad de investigada.

Recomendaciones de seguridad

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones ante mensajes o llamadas que soliciten datos personales o bancarios: