La Policía Nacional ha detenido a dos adultos en un vivienda con acumulación masiva de basura, una plaga de cucarachas y una gran cantidad de insectos y roedores

Imagen: Policía Nacional.

La Policía Nacional ha hallado a dos niños de 3 y 6 años en condiciones de extrema insalubridad en una vivienda del barrio de Los Gladiolos de Santa Cruz de Tenerife que, al parecer, se utilizaba para la venta de droga, por lo que se procedió a la detención de dos adultos.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, en el cual un hombre presuntamente estaría dedicándose a la venta de dicha sustancia desde su domicilio.

Tras la realizar una investigación, se observó que a ese domicilio acudían numerosas personas. Muchas de ellas con dinero en efectivo y que abandonaban el lugar con la droga, añade el cuerpo policial.

Una vez reunidos los indicios necesarios y con la autorización judicial, se practicó la entrada y registro en el inmueble. Se detuvo al principal investigado y a su pareja. Además, se requisaron 250 gramos de cocaína, 73 gramos de corte de esta misma sustancia, 49 gramos de hachís y dinero en efectivo.

Imagen: Policía Nacional

Delitos

A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas. Han sido puestos a disposición del juez, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.

Durante el registro en el domicilio del investigado los agentes comprobaron además que en la vivienda residían dos menores de 3 y 6 años en condiciones de extrema insalubridad.

El inmueble presentaba una acumulación masiva de basura, así como una plaga de cucarachas y una gran cantidad de insectos y roedores.

Ante esta situación, los agentes se pusieron en contacto con la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife. Para movilizar los recursos asistenciales públicos necesarios para proteger a los menores. Unos menores que fueron puestos bajo la protección de la Dirección General del Menor y Familia del Gobierno de Canarias.