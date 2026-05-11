El programa descubre este martes a las 22:30 horas cómo la relación entre concuños puede convertirse en el pilar fundamental de una historia de vida

El programa de Televisión Canaria ‘Noveleros’ presenta un nuevo episodio titulado “Concuños” este martes 12 de mayo a partir de las 22:30 horas para visibilizar aquellas relaciones familiares que terminan convirtiéndose en compañeros inseparables de vida. A través de cuatro historias únicas, el espacio demuestra que el parentesco es solo el punto de partida para forjar amistades inquebrantables basadas en aficiones y confidencias compartidas.

Los espectadores conocerán a Berto y Tino, para quienes una baraja de cartas es el nexo que mantiene unida a toda la familia. Compañeros de equipo en el envite, recorren torneos compartiendo mesa y mantel con sus parejas, demostrando que este juego tradicional es, por encima de todo, una forma de vida basada en el respeto y la amistad.

El deporte también es el motor de la relación entre Araceli y Kevin, quienes comparten su pasión por la lucha canaria. Lo que comenzó como una simple coincidencia en el terrero ha evolucionado hacia una relación de total confianza, donde el apoyo mutuo dentro y fuera de la arena es su principal seña de identidad.

Vuelve ‘Noveleros’ este martes a las 22:30 horas con la entrega «Concuños».

Por otro lado, la Vela Latina une a Ricardo y Dani. Estos concuños se conocieron sin saber que compartían lazos familiares, pero el mar los ha vuelto inseparables. Esta noche competirán por primera vez juntos en el mismo bote, confirmando que la navegación es mucho más gratificante cuando se tiene a un concuño al lado.

Finalmente, Tito y Pedri encuentran en los senderos de Tenerife el escenario perfecto para estrechar lazos. Entre caminatas y naturaleza, su historia refleja cómo una afición común puede transformar a dos familiares en compañeros de ruta indispensables para desconectar de la rutina.

Con estos testimonios, ‘Noveleros’ ofrece una mirada cercana y humana a la convivencia en Canarias, poniendo en valor esos vínculos elegidos que refuerzan la estructura familiar. El episodio revela cómo, detrás de cada afición compartida, existen historias de lealtad, respeto y afecto que enriquecen el día a día y forman parte esencial de la identidad y la calidez de nuestra sociedad isleña.