‘Tiempo de Alisios’ analiza este fin de semana la situación del crucero afectado por hantavirus

El magazine de La Radio Canaria se emite en directo este sábado y domingo a partir de las 08:00 horas

Elena Falcón, presentadora de ‘Tiempo de Alisios’ hablará con diferentes expertos sobre la crisis sanitaria por el hantavirus.

El programa de La Radio Canaria ‘Tiempo de Alisios‘ ofrece este sábado y domingo, 9 y 10 de mayo, las novedades de la llegada del MV Hondius a Canarias. Desde las 08:00 horas, el magazine del fin de semana presentado por Elena Falcón contará con la participación de analistas, corresponsales y enviados especiales a Granadilla, punto donde está previsto que atraquen la tripulación y los pasajeros durante este fin de semana tras detectarse casos de hantavirus a bordo.

Los oyentes tendrán la oportunidad de profundizar durante tres horas en directo en la gestión de esta crisis sanitaria de la mano del filósofo y antropólogo Simón Cano Le Tiec, quien analizará conceptos como el riesgo o el miedo vinculados a este suceso. Asimismo, el divulgador científico David Quinto enfocará cuestiones como la confianza y la sociabilidad ante situaciones de alerta.

Muestra de tubos de ensayo de hantavirus. El crucero con un brote de hantavirus.

Además de los espacios habituales de análisis como ‘La Sorimba’, la sección ‘Bueno de Boca’ ofrecerá el desayuno con el escritor David Lozano, finalista del Premio Azagal que recientemente en Canarias ha concedido el alumnado de secundaria.En el ámbito cultural, la soprano Ainhoa Arteta participará el sábado como paso previo a su concierto en el Auditorio Alfredo Kraus dentro del Festival Mar Abierto.

El contenido del fin de semana se completa con la visión de los más jóvenes sobre la actualidad, las consultas psicológicas a través de las cartas del buzón de La Palma y la sección musical de Rubén Mayor, que recordará a compositores fallecidos a temprana edad.

El programa cerrará con el humor de sus colaboradores, el concurso ‘Tiempo de Oficios’ y una nueva entrega de ‘La Pibada’ con la periodista Noelia Gil.