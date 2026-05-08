El programa de Televisión Canaria retransmitirá la luchada en directo, a las 20:10 horas, en Deportes de YouTube, Canarias Play y RTVC.es y en redifusión en TDT el domingo 10 de mayo, a las 17:55 horas ​

El programa ‘Terrero y Gloria’ se desplaza ese viernes 8 de mayo hasta Fuerteventura para ofrecer el duelo de Primera Categoría entre el Unión Antigua y el Campitos, actual líder y tercer clasificado del Grupo A en el Torneo Disa-Gobierno de Canarias 2026. La retransmisión será en directo, a partir de las 20:10 horas, en el canal de Deportes en YouTube, la plataforma Canarias Play y por la web de RTVC.es. El enfrentamiento por el liderato de la competición regional, también, se podrá ver en redifusión en el canal TDT el domingo 10 de mayo, a las 17:55 horas.

`Terrero y Gloria´ se desplaza este viernes a Fuerteventura para el duelo entre Unión Antigua y Campitos.

El programa se desplaza a la isla majorera para ofrecer desde el set instalado en la arena del Terrero Municipal de Antigua el choque entre dos de los máximos exponentes de lucha canaria como son los puntales ‘A’, el palmero Pedro Hernández por los majoreros y la leyenda vallera Marcos Ledesma.

Nada más acabar el encuentro con la narración de Willy Rodríguez Calero, los comentarios de David Yanes y las entrevistas de Jorge Benítez, el equipo de ‘Terrero y Gloria’ hará un repaso de los encuentros más destacados en el resto de las competiciones regionales, habrá varios reportajes exclusivos y, además, se conocerá a los dos últimos referentes de la histórica cantera del CL Rosario de Valle de Guerra con sus destacados luchadores ‘C’ Ismael de Armas ‘El Chaval’ y Mario Trujillo.

En la previa de este encuentro, conectaremos con el plató del programa donde Beatriz García y José Manuel Pitti analizarán de forma atractiva y visual todas las claves del enfrentamiento y los puntos fuertes de cada escuadra, los puntales que se van a enfrentar en el terrero.

Lucha femenina

Desde Gran Canaria, se relatará en primera persona cómo Ayoze Ramírez, el mandador del equipo revelación de esta edición del torneo regional, el CL Almogarén de Valsequillo, vive un encuentro desde el banquillo. Y, en Tenerife, se hará lo mismo con Bernardo Nardo Díaz, histórico mandador del CL Llano del Moro de El Rosario.

Desde La Palma, los telespectadores verán desde dentro y en primera persona cómo viven un encuentro los mandadores del San Antonio Abad de Fuencaliente y del CL Balta de Breña Alta.

Nereida Alonso, por su parte, conversará con las protagonistas y descubrirá las claves del éxito de la cantera del equipo con más títulos en la actualidad de la lucha femenina, el CL Santa Rita de Lomo Los Frailes de Tamaraceite.

Además, esta semana se contará con una nueva entrega del ‘Servicio Secreto’ con el ‘Pollito de la arena’ con Juan Antonio Cabrera mientras que Juan Espino Dieppa ‘El Trota’ ofrecerá una nueva opinión sobre los temas de más actualidad de la lucha canaria. Todo ello se complementará con la ya tradicional prueba de los puntales y la consulta de datos en ‘Terrero y Gloria PLAY’, aplicación pionera en la historia de este deporte.

​ El espacio, dirigido por Willy Rodríguez Calero y producido por Soluciones Creativas El Plan SL, se consolida como la referencia informativa de la máxima categoría de la lucha canaria.