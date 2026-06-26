El conjunto blanquiazul realizará su pretemporada entre el 18 de julio y el 8 de agosto para preparar la temporada 2026/27

Calendario de pretemporada del CD Tenerife 2026/2027 / CD Tenerife

El CD Tenerife ha dado a conocer el calendario de partidos de su pretemporada 2026/27, una preparación que incluirá siete encuentros amistosos entre el 18 de julio y el 8 de agosto, con rivales de distintas categorías y la disputa de dos torneos tradicionales.

El primer compromiso llegará el 18 de julio 11:00 (hora canaria), cuando el primer equipo se enfrente al CD Tenerife B en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (Campo 1).

El Getafe, primer rival de entidad

La primera gran prueba para los blanquiazules será el 22 de julio 20:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde recibirán al Getafe CF con motivo del Trofeo Ciudad de Santa Cruz.

Cuatro días después, el 26 de julio 19:30 (hora canaria), el Tenerife visitará al CD Marino en el Estadio Olímpico Municipal Antonio Domínguez Alfonso, antes de regresar a la Ciudad Deportiva para medirse a la UD Añaza el 29 de julio 18:30 (hora canaria).

Agosto con el Trofeo Teide y visita a Leganés

La preparación continuará el 1 de agosto 20:00 (hora canaria) con uno de los partidos más atractivos del verano, el enfrentamiento ante el Cádiz CF correspondiente a la LIV edición del Trofeo Teide, que se disputará en el Estadio Municipal Los Cuartos.

Tres días más tarde, el conjunto tinerfeñista recibirá a la UD Tamaraceite en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, en un encuentro con horario aún por confirmar.

La pretemporada concluirá el 8 de agosto con la visita al CD Leganés, donde el Tenerife disputará la XLVI edición del Trofeo Villa de Leganés, también con horario pendiente de confirmación.

Acceso gratuito para los abonados

El club ha informado además de que los abonados tendrán acceso gratuito a los encuentros que se disputen en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez frente al CD Tenerife B, UD Añaza y UD Tamaraceite, una medida con la que la entidad pretende acercar al equipo a su afición durante la preparación estival.