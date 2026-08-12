La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, declarará la situación de alerta a partir de las 11:00 horas de este jueves

Esta decisión se toma en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), según ha informado el departamento regional en una nota.

Incendio Tenerife / Cabildo de Tenerife – archivo

La situación de alerta comprende cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife, así como la zona de cumbres, y las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud, y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud de la isla de Gran Canaria.

Por su parte, las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera estarán en situación de prealerta.

Altas temperaturas y viento

Habrá un episodio de altas temperaturas afectará especialmente a las cumbres y medianías de las islas centrales del archipiélago, con especial intensidad en aquellas vertientes orientadas al oeste, sur y este. Asimismo, en Gran Canaria, las temperaturas superarán de manera generalizada los 34ºC en las cumbres y el interior de la mitad suroeste, pudiendo alcanzarse localmente los 37ºC.

En Tenerife se superarán de manera generalizada los 30ºC en todas las cumbres y medianías del oeste y sur de la isla, pudiendo alcanzarse, de manera más local, los 34ºC, con vientos de intensidad moderada y dirección variable en las zonas altas, aunque con predominio de la componente nordeste a sureste en medianías.

Viento y humedad

Respecto al viento, soplará de moderado a fuerte de componente nordeste a sureste en la mitad oriental de Gran Canaria, e irá de noroeste a suroeste en la mitad occidental.

Los valores de humedad relativa se situarán muy por debajo del 30 % en todos los sectores de cumbres y medianías altas de estas dos islas, con valores de riesgo de incendio forestal muy alto.