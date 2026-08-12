El fuego comenzó sobre las dos de la madrugada de este miércoles en la zona recreativa de Baku y ha provocado daños materiales, aunque no personales

Los equipos de emergencias del municipio de La Oliva trabajan desde las dos de la madrugada de este miércoles en la extinción de un incendio originado en la zona recreativa de Baku, en la localidad de Corralejo, según ha confirmado la Policía Local.

Policía Local de La Oliva

El cuerpo de seguridad informó del incendio a través de sus redes sociales y señaló que no hay que lamentar daños personales, aunque sí se han producido daños materiales. Por el momento, se desconoce el alcance del fuego.

Un espacio en estado de abandono

Las autoridades todavía desconocen las causas del incendio, que afecta a una zona que en el pasado funcionó como espacio de ocio en esta localidad turística y que desde hace años permanece en estado de abandono.

El servicio de emergencias se activó después de que un alertante comunicara el incendio al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Trabajo coordinado de los servicios de emergencia

En las labores de extinción participan efectivos de los Bomberos, Protección Civil y Policía Local de La Oliva. Los diferentes servicios trabajan de manera coordinada para extinguir el incendio, asegurar la zona y prevenir posibles riesgos mientras continúan las labores de emergencia.