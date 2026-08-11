Otros bañistas rescataron al hombre del mar en la playa de La Francesa antes de que los servicios sanitarios lo trasladaran al Hospital Doctor José Molina Orosa

Los recursos de emergencias evacuaron este martes por la tarde a un bañista de 55 años con síntomas de ahogamiento en la playa de La Francesa, en la isla de La Graciosa, y lo trasladaron en helicóptero hasta el aeropuerto de Lanzarote para su posterior derivación al hospital insular.

112 Canarias

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), otros bañistas rescataron al hombre del mar cuando se encontraba en el arenal. En el momento inicial de la asistencia médica presentaba signos de ahogamiento incompleto de carácter moderado.

Traslado en helicóptero medicalizado

La llamada de emergencia se recibió al filo de las tres de la tarde, tras lo que los servicios de emergencia movilizaron los recursos necesarios para atender al afectado, entre ellos un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario y dos ambulancias de soporte vital básico.

El personal sanitario del centro sanitario de La Graciosa se desplazó hasta el lugar para valorar y atender al bañista sobre el terreno. Tras estabilizarlo, los sanitarios lo evacuaron en helicóptero hasta el aeropuerto César Manrique de Lanzarote.

Una vez en tierra, una ambulancia trasladó al hombre hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa, en la capital insular.

En el operativo también participaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que aseguraron el aterrizaje y el despeje de la aeronave medicalizada.