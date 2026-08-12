El nuevo central de la UD Las Palmas llega cedido por el Atalanta preparado para adaptarse al estilo de juego del equipo y asume el peso del dorsal 21

El defensa italiano Giovanni Bonfanti, nuevo fichaje de la UD Las Palmas, ha asegurado este miércoles durante su presentación oficial que, aunque muestra timidez fuera del campo, cambia de actitud cuando comienza el juego. El zaguero llega preparado para adaptarse al estilo de fútbol de su nuevo equipo.

La UD Las Palmas presentó este miércoles en rueda de prensa a su nuevo fichaje, el defensa italiano Giovanni Bonfanti. EFE/ Quique Curbelo

El futbolista, nacido en Milán, ha reconocido que podría actuar como lateral izquierdo, aunque su posición natural es la de central, puesto desde el que llega para sustituir a Mika Mármol y con un perfil similar.

«Estoy muy acostumbrado a salir con la pelota, así que estoy muy preparado para jugar al estilo de juego de esta Liga. Fuera del campo no hablo mucho, pero dentro me transformo», ha afirmado el jugador, que todavía no se expresa en español.

El peso del dorsal 21

El central, cedido por el Atalanta, heredará el dorsal 21 que llevaba Jonathan Viera, un número que conoce que tiene un significado especial dentro de la UD Las Palmas. Bonfanti, sin embargo, afronta esa responsabilidad con naturalidad.

«Hemos estado hablando del dorsal y sé que tengo mucha presión, pero intentaré dar lo mejor de mí para representar muy bien ese número», ha asegurado.

Bonfanti también ha explicado que los contactos con la UD Las Palmas comenzaron la semana pasada y que llega en condiciones para debutar de forma inmediata. Sobre los objetivos del equipo, no ha mencionado el ascenso y se ha limitado a señalar que el reto consiste en «ganar el mayor número posible de partidos».

Amistades y posibles reencuentros

El defensa italiano ha reconocido que no conoce personalmente a su compatriota Lorenzo Amatucci, centrocampista que realizó «una temporada muy buena» con la Unión Deportiva y que ahora milita en el Deportivo de La Coruña, en Primera División.

Sí conoce, en cambio, al extremo Luigi Cherubini, jugador de la Roma al que pretende fichar el conjunto isleño. Bonfanti ha expresado su deseo de coincidir con él en Las Palmas. «Luigi es amigo mío, no sé si podré jugar con él porque no depende de mí, pero ojalá podamos jugar juntos», ha reconocido.

Por su parte, Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas, ha destacado las características del nuevo central y su capacidad para adaptarse al modelo de juego del equipo. Bonfanti «puede ayudar a generar superioridades y está acostumbrado a jugar mano a mano, porque es el ADN del club del que viene», ha indicado Helguera.