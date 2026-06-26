El proyecto contará con una inversión de 885.268 euros para duplicar su capacidad

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, anunció este viernes que la próxima semana se adjudicará el proyecto de ampliación del Hospital del Sur de Tenerife, durante una visita al nuevo Hospital de Día Oncohematológico, que ha duplicado su capacidad tras una inversión de 885.268 euros.

Clavijo anuncia la ampliación del Hospital del Sur tras la reforma del área oncológica. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Clavijo subrayó que la próxima adjudicación permitirá iniciar las obras de ampliación el próximo año, una actuación que se suma a la apertura previa de los servicios de cuidados paliativos y farmacia, o al incremento a cuatro de los quirófanos disponibles en el recinto, según informó el Gobierno autonómico.

Crecimiento de plantilla y tratamientos

El nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Hospital del Sur, ubicado en un edificio independiente y anexo al centro hospitalario, pasará de 14 a 30 puestos de tratamiento y cuenta con tres camas, dos salas de espera y un área de dispensación farmacéutica.

Desde el comienzo de su actividad hace dos años, la unidad ha administrado 4.661 terapias a 582 pacientes, con un aumento sostenido que se refleja en los 2.734 tratamientos de 2025 y los 1.233 registrados en los primeros meses del presente año.

La plantilla se encuentra formada por cuatro profesionales de enfermería, un técnico en cuidados auxiliares, dos especialistas en oncología, uno en hematología y uno en farmacia, quienes administran la medicación y realizan un seguimiento estrecho para detectar posibles complicaciones.

Por otro lado, se aplican tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia y otras terapias dirigidas, apoyadas por labores de educación sanitaria al paciente, un modelo ambulatorio que reduce el impacto emocional y disminuye el riesgo de infecciones frente al ingreso tradicional.

Más de 150.000 citas en tres años

La actividad quirúrgica en el Hospital del Sur ha crecido un 70 % entre los años 2023 y 2025, periodo en el que ha pasado de 2.600 a casi 4.500 intervenciones realizadas, según ha infomado el Gobierno de Canarias en una nota.

Las consultas externas han superado las 150.000 citas desde julio de 2023, de las cuales 63.000 corresponden al último ejercicio, con un incremento también del 148 % en el área de pediatría tras sumar cuatro nuevas subespecialidades.

Además, el Hospital del Sur tiene actualmente consultas externas para 24 especialidades médicas y quirúrgicas.