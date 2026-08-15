Puesto a disposición judicial este mismo sábado, el acusado, arrestado al día siguiente del suceso, se acogió a su derecho a no declarar

El hombre detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven de 23 años la noche del miércoles en plena vía pública en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje de la isla de Fuerteventura, ha ingresado en prisión este sábado en calidad de investigado por el delito de homicidio por orden judicial, según ha anunciado la Guardia Civil.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Puesto a disposición judicial este mismo sábado, el acusado, arrestado al día siguiente del suceso, se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual la jueza encargada del caso ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, han informado fuentes de la Comandancia de Las Palmas del instituto armado.

La agresión

La agresión con arma blanca tuvo lugar en horas de la noche del miércoles en el transcurso de una pelea entre dos varones, quedando un joven de 23 años malherido tras recibir una puñalada en el cuello, según confirmó en su momento la propia Guardia Civil.

Aunque a la llegada del personal sanitario la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, los efectivos de emergencias consiguieron revertirla y estabilizarle para su posterior traslado en ambulancia hasta el Hospital General de Fuerteventura, donde finalmente no pudo superar las lesiones que le provocó la agresión y terminó falleciendo ya de madrugada.

Detención

Desde el momento de los hechos, ha señalado la Guardia Civil, se inició la búsqueda del presunto agresor, un hombre de 30 años que finalmente fue detenido durante la mañana del jueves y puesto a disposición judicial el sábado.