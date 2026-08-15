Durante una semana, se podrán disfrutar de una propuesta que incluye talleres, encuentros de danzas, actuaciones, pasacalles y espectáculos

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona prepara una nueva edición de la Muestra Folclórica de los Pueblos, que alcanza este año su XXXI edición y que se celebra del 17 al 23 de agosto en El Médano, con una programación que combinará la tradición canaria con las expresiones folclóricas de otros pueblos y culturas del mundo.

El Médano acogerá a partir del 17 de agosto una muestra de las tradiciones y el folclore internacional / Ayuntamiento de Granadilla

Durante una semana, se podrán disfrutar de una propuesta que incluye talleres, encuentros de danzas, actuaciones, pasacalles y espectáculos protagonizados por agrupaciones de Tenerife, Ecuador y Serbia.

La programación arrancará el 17 de agosto con el taller de alfarería tradicional, que se desarrollará hasta el día 20 en el Edificio Multifuncional M3 de El Médano, y con el taller intensivo de baile folclórico canario, previsto del 17 al 21 de agosto, según ha concretado el consistorio en una nota.

El miércoles 19 de agosto tendrá lugar el III Encuentro de Danzas, a partir de las 20:00 horas, con un recorrido desde el Paseo Picacho hasta la plaza principal de El Médano.

Participantes

Participarán la Danza de Arcos de Charco del Pino, las Danzas de Varas de Chimiche y Las Vegas, además de las danzas invitadas de Cintas de Los Cristianos, a cargo de Herederos de Chasna, y de La Florida de La Orotava. Al día siguiente, el jueves 20, la plaza principal acogerá, a las 19:00 horas, el Festival de Folclore de los grupos del municipio, con Aires de Abona, Alisios del Sur, Guaydil, Sentir Sureño y Viñático de San Isidro.

El viernes 21 de agosto llegará uno de los momentos centrales de esta edición. Tras la animación en la calle a cargo de la Fundación Cultural Ñukanchik, de Ecuador, y el acto oficial con los grupos participantes, se celebrará un pasacalles desde el muelle hasta la plaza principal. A las 21:30 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la XXXI Muestra, con la participación de Los Majuelos, de Tenerife; Ñukanchik, de Ecuador, y Folk Dance Ensemble Tucovic, de Serbia.

La programación continuará el sábado 22 de agosto con animación en las calles a cargo de Tucovic y una nueva actuación en la plaza principal, a las 21:30 horas, con la participación de Guantejina, Ñukanchik y Tucovic. La clausura se celebrará el domingo 23 de agosto, a las 21:30 horas, con el espectáculo «Mi canto en ti», de Tigaray junto a Luis Morera.

Formaciones reconocidas

La XXXI Muestra Folclórica de los Pueblos contará así con la presencia de formaciones de reconocido recorrido. Desde Serbia participará Folk Dance Ensemble Tucovic, compañía fundada en Belgrado en 1978 que ha llevado el folclore serbio a numerosos festivales internacionales.

Ecuador estará representado por la Fundación Cultural Ñukanchik, dedicada a la revitalización de la memoria cultural ecuatoriana y a la difusión de sus distintas manifestaciones tradicionales.

La representación canaria correrá a cargo de diferentes agrupaciones, entre ellas Tigaray, Herederos de Chasna, Guantejina y Los Majuelos, además de los grupos folclóricos del municipio que protagonizarán el festival del 20 de agosto. Tigaray, formación de música popular creada en 1985, será además protagonista de la clausura junto a Luis Morera.