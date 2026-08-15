Cientos de personas asisten desde primera hora de la tarde a una cita “caracterizada por la alegría, el buen ambiente y la creatividad”, afirma Dailos González

Cientos de personas disfrutan este sábado de la Verbena de la Pamela, una de las jornadas más populares del programa de fiestas patronales del pueblo de Tejina en honor de San Bartolomé. Desde primera hora de la tarde vecinos y visitantes se congregaban en torno a la plaza de Tejina, donde estaban programadas las actuaciones de Latin Sound y el grupo Atenia. Otro de los puntos de encuentro ha sido la plaza del Ramal, en el que ha sonado durante toda la tarde música de los años 80 y 90.

Tejina vive una de las jornadas más populares de sus fiestas patronales con la Verbena de la Pamela / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

El concejal de Fiestas de La Laguna, Dailos González, invita a disfrutar de una jornada “caracterizada por la alegría, el buen ambiente y la creatividad. En los últimos años ‘la Pamela’ se ha consolidado como uno de los días grandes citas de estas fiestas. En ella confluyen la diversión y la originalidad en el diseño de los populares sombreros de ala ancha.

Las fiestas de San Bartolomé están transcurriendo con gran afluencia de participantes y con absoluta normalidad. Se anima a que continúe así durante todo el mes de agosto y primeros días de septiembre, con el momento culminante de los Corazones”.

Jornada noctura

La jornada de este sábado se prolongará hasta altas horas de la noche, pero el programa de las fiestas no se detiene. En la mañana del domingo, a partir de las 9:00 horas, se celebra la segunda edición de Montañas Costeras.

Con la ruta interpretativa Caminos del mar, feria artesana, muestra y degustación de producto local. Y, ya por la tarde, actuación de la Parranda de Tejina. La jornada concluye a las 21:30 horas con la proyección en la plaza del pueblo de una película sobre la fiesta de Tejina en el año 2016. Y ya el lunes, día 17, a las 21:00 horas se celebra el popular Festival Joven.

XL Concurso de Poemas y Coplas de Tejina 2026

La Asociación Corazones de Tejina y la Comisión de Fiestas de San Bartolomé de Tejina 2026 han hecho público el fallo del XL Concurso de Poemas y Coplas de Tejina. Certamen que se celebra desde el año 1987, con la colaboración de las asociaciones y las comisiones de los tres Corazones, con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna.

A esta edición concurrieron un total de 36 trabajos, 14 de ellos a la modalidad de poemas y 22 en la modalidad de coplas. El primer premio del Concurso de Poemas correspondió a Pedro Jesús Moriche Hermoso, por su obra ‘Ofrendas de Tejina en cinco décimas’. Mientras que el segundo premio fue para el poemario ‘Ofrenda’, de María José Ruíz González.

En el Concurso de Coplas se establecieron distintas modalidades. En la categoría libre, en conjunto ganador fue para ‘Versos al viento’, de Eusebio Cabrera Hernández. Mientras que Ainhoa Perera López obtuvo con ‘Orgullo, fe y tradición’ el premio en la modalidad Los corazones en el marco de la fiesta. Por último, Pedro Jesús Moriche Hermoso resultó también ganador, con su obra ‘Aguja’, del premio José Antonio Rodríguez Felipe a la mejor copla individual.