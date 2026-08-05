Canarias celebra el fervor y la tradición en el Día de Las Nieves

Miles de devotos disfrutan de la festividad en el archipiélago con las calles inundadas de música, peregrinaciones y alegría

Los canarios celebran el Día de Nuestra Señora de Las Nieves este miércoles 5 de agosto de 2026. Las celebraciones llenan de vida los municipios canarios de La Palma y Agaete. Los vecinos honran a su patrona mediante peregrinaciones devotas y fiestas populares muy esperadas.

Virgen de Las Nieves / Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Las islas viven una jornada llena de emoción y arraigo cultural. Se trata de una tradición en la que cada isla muestra su devoción por la Virgen de Las Nieves de forma muy distinta. Cada rincón aporta sus propias costumbres para festejar este día tan señalado.

En Agaete, a partir de las 12 horas será la salida de la imagen de San José de la Iglesia de la Concepción, iniciando su recorrido al encuentro con Nuestra Señora de las Nieves y su regreso juntos a la iglesia.

Devoción familiar en La Palma

La isla de La Palma, su capital, Santa Cruz de La Palma, festeja a su patrona desde el Real Santuario. Aunque este año no toca Bajada, pues se trata de una festividad lustral, cada cinco años, los fieles mantienen viva su devoción incondicional. Los ciudadanos siempre celebran el cinco de agosto de una manera muy especial.

Esta festividad palmera fue declarada en 1980 como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y en 2007 recibieron el Premio del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP).

Muchas familias palmeras madrugan para compartir esta peregrinación histórica. De hecho, la familia López realiza este hermoso camino desde hace muchísimos años. Ellos sienten un amor profundo hacia la emblemática Virgen de las Nieves.

Según cuenta Rubén, un devoto local, la Virgen representa a una verdadera madre. Además, los fieles sacan a la imagen en procesión durante la jornada. Finalmente, los palmeros comparten este emotivo momento con todos los hermanos y custodios.

Informa: Redacción Buenos Días Canarias

La Rama llega al mar en Agaete

Por otro lado, la Villa de Agaete cerró ayer su multitudinaria fiesta de La Rama en honor a Nuestra Señora de Las Nieves. Los miles de danzantes llegaron hasta el mar desafiando al viento y al calor. Así, los grancanarios reivindicaron esta celebración única desde el primer acorde.

Posteriormente, la ermita de Nuestra Señora de Las Nieves protagonizó la alegría final. La icónica Banda de Agaete marcó el ritmo para todos los asistentes. De este modo, la multitud bailó con mucha pasión junto a la orilla.

Asimismo, los participantes llevaron sus ramas verdes durante todo el recorrido festivo. Los tradicionales papagüevos también movieron sus estructuras para animar a la población. En consecuencia, vecinos y visitantes vivieron este segundo pase con gran intensidad.

Una noche mágica con La Retreta

Tras un breve descanso, Agaete cambió el verde por el rojo de las bengalas nocturnas. La Retreta tomó el relevo festivo a las diez de la noche. En ese preciso momento, un sonoro volador puso a saltar a todos los presentes.

Además, la colorida comitiva mezcló la ilusión infantil con farolillos de fabricación artesanal. La música recorrió todo el pueblo desde la Iglesia de la Concepción. Por eso, esta tradición demostró el enorme orgullo de todo el pueblo grancanario.

Las nuevas generaciones demostraron su enorme cariño hacia estas costumbres antiguas. Agaete selló un 4 de agosto totalmente inolvidable para todos sus habitantes. Hoy, 5 de agosto, Canarias entera sigue honrando a la Virgen con fervor.

Imágenes: Ayuntamiento de Agaete