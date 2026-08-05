InicioNoticias

Un hombre herido moderado al sufrir una caída en una zona de rocas en el paseo marítimo de Yaiza

RTVC / Europa PRESS
Añade a RTVC en Google

El hombre presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa

Un hombre, de 35 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en una zona de rocas en el paseo marítimo de Playa Blanca, en Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Un hombre herido moderado al sufrir una caída en una zona de rocas en el paseo marítimo de Yaiza
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias / 112 CANARIAS / Archivo

Los hechos se han producido a las 01.31 horas de este miércoles. Hasta la zona se trasladaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de incendios de Lanzarote que localizaron al afectado y procedieron a su rescate.

Traslado al hospital

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre que, en el momento inicial de la asistencia. El paciente presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. El hombre fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Asimismo en el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que se hicieron cargo del correspondiente atestado.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos traslados al Hospital tras llegar a El Hierro el cayuco con 133 migrantes que se buscaba desde el domingo

Los fuegos sin control en Washington obligan a evacuar a 65.000 personas

Canarias celebra el fervor y la tradición en el Día de Las Nieves

Desmanteladas dos plantaciones de marihuana en el norte de Tenerife

Canarias tendrá que seguir esperando para que bajen las temperaturas

Extinguido un incendio en El Tablero, Santa Cruz de Tenerife, cerca del centro de Aldeas Infantiles

NOTICIAS RELACIONADAS