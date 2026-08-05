Los hechos se han producido a las 04.15 horas de este miércoles y hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife

Un hombre, de 46 años, ha resultado herido de carácter moderado tras caer de forma accidental por un barranquillo en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Un hombre herido moderado al caer por un barranquillo en Santa Cruz de Tenerife / 112 Canarias

Los hechos se han producido a las 04.15 horas de este miércoles. Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que rescataron al afectado del lugar en el que había caído.

Trasladado al hospital

Seguidamente fue asistido por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que presentaba varios traumatismos de carácter moderado. El hombre fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que colaboraron con los recursos desplazados e instruyeron diligencias.