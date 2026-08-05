El incendio, que amenazaba el centro de Aldeas Infantiles, con 40 menores que residen en el edificio, se declaró alrededor de las 6:30 de la mañana por un cable de media tensión roto

El incendio declarado este miércoles alrededor de las 6:30 de la mañana en la zona de El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife, ya ha sido extinguido, aunque efectivos de las brigadas forestales y Bomberos de Tenerife permanecieron en el lugar realizando labores de refresco para evitar nuevas llamas.

Incendio en El Tablero, en la entrada del centro de Aldeas Infantiles. Imagen RTVC

El fuego se originó en las inmediaciones de la entrada de Aldeas Infantiles, según han informado los bomberos. La principal hipótesis apunta a que un camión de recogida de basura habría golpeado y roto un cable de media tensión al pasar por la zona. La rotura habría provocado chispas que prendieron en una zona de palmeras, desde donde las llamas avanzaron hacia el acceso al centro de protección de menores.

Uno de los principales objetivos de los equipos de emergencia fue desde el primer momento proteger el edificio de Aldeas Infantiles y, especialmente, a los menores que residen en sus instalaciones. El centro activó su propio plan de emergencias y preparó una posible evacuación ante la proximidad de uno de los flancos del incendio.

40 menores en el centro

En torno a 40 menores se encontraban en el interior del centro y permanecieron preparados ante la posibilidad de tener que abandonar las instalaciones. Finalmente, no fue necesario proceder a la evacuación, al quedar controlado el avance del fuego y garantizarse la seguridad del recinto.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también se desplazó hasta el lugar y continúa custodiando la zona. Los accesos permanecen cortados mientras los equipos de emergencia completan las labores de enfriamiento y comprobación del terreno.

Aunque la magnitud del incendio pueda no resultar evidente a simple vista, la superficie que podría haberse visto afectada es considerable, unos 15.000 metros cuadrados, lo que ha obligado a mantener el dispositivo de emergencia en la zona hasta garantizar que no existe riesgo de reactivación.