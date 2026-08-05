Las altas temperaturas continuarán siendo el principal protagonista de una jornada en la que Canarias seguirá esperando un alivio térmico que, de momento, todavía no termina de llegar

Continúan las altas temperaturas en Canarias. Imagen EFE

Canarias tendrá que seguir esperando para que las temperaturas comiencen a suavizarse. El episodio de calor intenso mantiene al Archipiélago bajo avisos por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales, con especial incidencia en Gran Canaria, donde se espera que los termómetros vuelvan a acercarse a los 40 grados.

Durante la madrugada, varias zonas de las islas no han conseguido bajar de los 30 grados, en una nueva noche tropical marcada por el calor. De cara a las horas centrales del día, las temperaturas volverán a subir y se prevén máximas puntuales en torno a los 40 grados, especialmente en Gran Canaria.

La jornada volverá a estar marcada por el predominio del sol, aunque el cielo aparecerá salpicado por algunas nubes altas. La presencia de cierta humedad en altura, por encima de los 5.000 metros, explica la aparición de estas nubes durante los últimos días.

La calima, por su parte, perderá intensidad. Tras varias jornadas con presencia de polvo en suspensión, se espera que vaya disminuyendo progresivamente durante las próximas horas hasta quedar prácticamente remitiendo.

Las nubes bajas tendrán una presencia muy limitada. Durante la mañana se localizarán principalmente en la costa norte de La Gomera y en el nordeste de El Hierro. Al final del día podrían aparecer algunos intervalos nubosos en zonas del nordeste de La Palma y en las costas norte de Tenerife y Gran Canaria. También podrían afectar al norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Estas áreas del norte serán, además, las que experimenten un mayor alivio térmico durante la próxima noche y madrugada.

Rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora

El viento alisio soplará de moderado a fuerte, dentro de los valores habituales para Canarias y para esta época del año. Las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora y, en algunas zonas de La Gomera, podrían rebasar los 90 kilómetros por hora.

De hecho, ya se ha registrado alguna racha puntual de hasta 108 kilómetros por hora en la isla colombina.

El viento también tendrá incidencia en el estado del mar. Se esperan condiciones especialmente agitadas entre las islas, sobre todo en los canales entre las de mayor relieve. Esta situación mantiene activo el aviso por fenómeno costero y la prealerta correspondiente ante la presencia de viento fuerte en el mar.

Por ello, se recomienda extremar la precaución en playas y zonas de baño, especialmente en aquellas áreas más expuestas al viento y al oleaje.

Alertas activas en Canarias

La situación meteorológica mantiene activados diferentes niveles de aviso en el Archipiélago. Canarias permanece en alerta por altas temperaturas, con alerta máxima en Gran Canaria. También existe riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y alerta máxima por este mismo riesgo en Gran Canaria.

Además, La Gomera permanece en alerta por viento, mientras que el resto del Archipiélago se encuentra en situación de prealerta por este fenómeno. A ello se suma la prealerta por fenómeno costero en las islas de mayor relieve.

El calor, por tanto, continuará siendo el principal protagonista de una jornada en la que Canarias seguirá esperando un alivio térmico que, de momento, todavía no termina de llegar.