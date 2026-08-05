El amistoso de pretemporada, este miércoles a las 18:00 horas, podrá seguirse por la señal genérica de TDT, Canarias Play, YouTube de Deportes y rtvc.es

Televisión Canaria retransmite en directo el partido de pretemporada que enfrenta al equipo Athletic Club contra el Costa Adeje Tenerife este miércoles 5 de agosto, a partir de las 18:00 horas, a través de la señal de TDT, la plataforma digital Canarias Play, el canal de YouTube de Deportes (@DeporteTVC) y el portal web www.rtvc.es.

El encuentro amistoso, el tercer partido de pretemporada para las tinerfeñas, se disputará en el Estadio Municipal San Francisco de Tafalla (Navarra) y supondrá una nueva prueba de preparación para el conjunto canario de cara al inicio de la nueva temporada de la Liga F Moeve.

Este encuentro forma parte de las coberturas de los partidos de pretemporada de Televisión Canaria para este verano, fruto del acuerdo alcanzado con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife. La cadena pública está ofreciendo un total de 14 partidos amistosos de pretemporada entre el 22 de julio y el 15 de agosto, acompañando a los tres equipos representativos de las Islas en sus concentraciones y choques tanto en el Archipiélago como en la Península.

La retransmisión del choque correrá a cargo de Berto Mata en la narración de las jugadas y de Laura Castro en los comentarios técnicos. Ambos acompañarán a los espectadores durante el encuentro, ofreciendo todos los detalles de una nueva cita de preparación para el conjunto tinerfeño en su camino hacia el inicio de la Liga F Moeve.