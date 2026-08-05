Televisión Canaria arranca su cobertura de las Fiestas de Candelaria con la emisión del Pregón

La cadena pública ofrecerá este jueves a las 21:30 horas la lectura del pregón desde la Basílica, primera cita de la programación especial de esta festividad

Televisión Canaria emitirá el Pregón oficial en honor a Nuestra Señora de Candelaria, Patrona General del Archipiélago Canario este jueves 6 de agosto, a las 21:30 horas. El acto, grabado la noche del miércoles en la Basílica de Candelaria, marca el inicio de la programación especial que el canal público ofrecerá durante este mes de agosto para llevar esta festividad a todos los hogares.

Esta edición contará como pregonero con el herreño Eligio Hernández Gutiérrez, magistrado jubilado y exfiscal general del Estado. Su intervención cerrará el ciclo de pregones dedicados a cada una de las islas de la Comunidad Autónoma. Conducido por la periodista María José Enríquez, la cita contará con la bienvenida de fray Dailos José Melo González, prior de la Basílica, y la presentación de la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito.

La velada se abrirá con el Baile de la Virgen de El Hierro a cargo de la Agrupación Folklórica Tejeguate, formación herreña que celebra medio siglo de trayectoria en la divulgación del folklore canario. La propuesta musical se completará con la actuación de la cantante Claudia Álamo, natural de El Hierro, quien irá acompañada por los músicos Jonay Mesa y Yeray Herrera, con su repertorio «Selvadentro».

Arriba, Eligio Hernández durante la presentación del Pregón. Abajo, imágenes de archivo del Pregón de las Fiestas de Candelaria de 2025.

Programación especial y en directo desde la Villa Mariana

La emisión del Pregón se enmarca en el convenio de colaboración suscrito esta misma semana por Televisión Canaria junto a RTVE, el Ayuntamiento de Candelaria y la comunidad de Padres Dominicos para garantizar la retransmisión de los actos principales. Gracias a esta alianza, la televisión pública brindará una cobertura que combinará programas especiales e informativos en directo.

Tras la cita del Pregón, la programación especial continuará en los próximos días con las emisiones en directo de la Ceremonia Guanche en la noche del 14 de agosto. Seguidamente, Televisión Canaria ofrecerá en exclusiva el especial ‘Noche de Peregrinos‘ para acompañar la llegada de los caminantes a la Plaza de la Patrona.

El despliegue culminará en la jornada central del 15 de agosto con la retransmisión en directo de la Parada Militar, Solemne Eucaristía y la procesión, así como la emisión de las dos ediciones del Telenoticias desde la Villa Mariana. La cobertura se completará en el portal rtvc.es, la plataforma Canarias Play y las redes sociales del canal.