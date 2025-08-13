La tradicional Noche de los Peregrinos marca el profundo sentimiento de los fieles y devotos de la Virgen de Candelaria la noche del jueves, víspera del día grande

La Basílica de Candelaria (archivo)

Candelaria se prepara para recibir la noche de este jueves 14 de agosto, a miles de devotos y visitantes que participarán en la tradicional Noche de los Peregrinos, también conocida como la Vigilia de la Virgen de Candelaria. El evento, uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas patronales de Tenerife, marca la víspera del día grande: el 15 de agosto, festividad de la Virgen de Candelaria.

Durante la madrugada, peregrinos llegados desde todos los rincones de la isla –y de otras partes del Archipiélago– caminarán hasta la Basílica de Candelaria para acompañar a la Virgen en procesión. La noche estará marcada por un profundo sentimiento de fe y tradición, acompañado de música, cánticos y un ambiente festivo que inunda las calles del municipio.

La Noche de los Peregrinos no solo es un momento de encuentro religioso, sino también un símbolo de identidad canaria que conecta el presente con siglos de tradición. Aunque la celebración principal tiene lugar en Candelaria, la costumbre de peregrinar en honor a la Virgen se mantiene viva en todas las islas, cada una con su patrona local.

El 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción marcará el punto culminante de las fiestas, reuniendo nuevamente a miles de fieles en torno a la Virgen de Candelaria.

Televisión Canaria, a partir de las 21:30 horas, dará inicio el programa especial Noche de Peregrinos, conducido por Alexis Hernández, acompañado de autoridades, invitados y un variado elenco de reconocidos artistas de las islas, entre quienes destaca la parranda ‘Ellas Cantan’, formada por algunas de las mejores solistas del panorama del folclore canario.

Dónde ver la Noche de los Peregrinos