Dos jugadores de La Laguna Tenerife reciben el reconocimiento por su gran rendimiento en la competición nacional

La Liga Endesa anunció este lunes de forma oficial el segundo mejor quinteto de la temporada actual. Dos veteranos baloncestistas del club tinerfeño obtuvieron este galardón individual tras las votaciones de los colectivos implicados. Por lo tanto, el baloncesto canario celebra la inclusión de dos de sus máximas estrellas en la élite del torneo.

Huertas y Shermadini entran en el segundo mejor quinteto de la Liga Endesa / Liga Endesa

El circuito nacional premia la constancia de los dos deportistas aurinegros en una campaña muy exigente.

Un reconocimiento a la excelencia aurinegra

El base brasileño Marcelinho Huertas vuelve a demostrar que la edad es solo un número en el baloncesto de élite. Su tremenda capacidad para dirigir el juego mantiene al equipo en los puestos más altos de la clasificación de forma constante.

Por su parte, el pívot georgiano Gio Shermadini domina la pintura una temporada más con una efectividad asombrosa bajo el aro. Su gran conexión con la línea exterior resulta determinante para el sistema ofensivo del técnico Txus Vidorreta.

En consecuencia, los dos jugadores reciben el respaldo unánime del baloncesto nacional por su espectacular rendimiento. La constancia de ambos referentes permite al club tinerfeño competir de tú a tú contra los presupuestos más grandes de Europa.

Giorgi Shermadini, pívot / Liga Endesa Marcelinho Huertas, base / Liga Endesa

Una pareja histórica en la isla

Esta designación confirma la excelente salud deportiva de una de las sociedades más letales del baloncesto nacional. El binomio formado por el base y el pívot genera constantes problemas a las defensas rivales cada fin de semana.

Asimismo, el club celebra este éxito individual como un premio al esfuerzo colectivo de toda la plantilla en la competición doméstica. Los aficionados aurinegros disfrutan de un momento histórico gracias al talento insaciable de sus dos grandes estrellas.

Finalmente, el equipo ya prepara los próximos desafíos con la motivación extra que otorgan estos galardones individuales a sus jugadores. El objetivo principal se centra ahora en llegar lo más lejos posible durante las eliminatorias por el título de liga.