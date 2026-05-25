La Laguna Tenerife vs Bilbao Basket | J34 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Bilbao Basket. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 29 de mayo. Partido correspondiente a la J34 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Bilbao Basket se enfrentan este viernes 29 de mayo, a partir de las 19:30 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Bilbao Basket | J34 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto vasco es 8º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 33 en su visita al Coviran Granada. Por su parte, el equipo bilbaíno llega al encuentro tras ganar ante el Bàsquet Girona en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Bilbao Basket

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en séptima posición. En cambio, el Bilbao Basket ocupa la octava posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Bilbao Basket

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de ellos.

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