‘Respawn Canarias’ estará presente en la ‘Tenerife Lan Party’

El programa de La Radio Canaria dará cuenta este viernes a las 18:00 horas de uno de los principales encuentros de tecnología y videojuegos del Archipiélago

El equipo de ‘Respawn Canarias‘ llevará a la audiencia de La Radio Canaria este viernes a las 18:00 horas, y en redifusión el domingo a las 21:00 horas, hasta el Encuentro ‘Tenerife Lan Party‘, uno de los eventos más exitosos en el ámbito de la tecnología y el videojuego en las Islas que se celebra entre el 16 y el 19 de este mes.

‘Tenerife Lan Party’ de 2025. Archivo

El equipo de ‘Respawn Canarias‘ se ha desplazado hasta el Recinto Ferial de Tenerife para pulsar el ambiente del evento desde dentro, y, desde ahí, ofrecerá entrevistas a desarrolladores de videojuegos, especialmente a aquellos que aprovechan esta cita para presentar nuevos proyectos. «Es un evento importante porque, además, los asistentes viven la experiencia de la TLP y conocen de primera mano a artistas y a creadoras/es de contenido que presentan aquí sus obras y proyectos», explica Manu Navas, codirector y conductor junto a Saúl García de ‘Respawn Canarias’ en La Radio Canaria.

Zona Lan

Una de los atractivos de este ‘Encuentro’ es la conocida como ‘Zona Lan’. En un mundo cuya esencia es virtual, el espacio reservado en este tipo de eventos para el encuentro presencial es el más demandado porque permite el contacto entre visitantes y jugadores, desarrolladoras/es y creadoras/es de juegos.

«Es uno de los puntos calientes, sin duda, ya que pones cara a jugadoras/es y a creadoras/es. Compartes, conoces historias personales y, desde luego, es un espacio de intercambio importante, incluso diría que es el verdadero corazón del Encuentro», concluye Navas.

El encuentro presencial entre visitantes, jugadoras/es y creadoras/es de contenidos recibe alta demanda en este tipo de Encuentros. En la imagen, Encuentro ‘Tenerife Lan Party’ 2025. Archivo

Referente

Presentado por Saúl García y Manuel Navas, ‘Respawn Canarias‘, de La Radio Canaria, se ha convertido en programa de referencia en materia de videojuegos en el Archipiélago. Cada semana acerca a los oyentes la actualidad de esta industria tanto a nivel internacional como local. Analiza los principales anuncios, lanzamientos y tendencias del sector.

Manu Navas y Saúl García, dirigen y presentan ‘Respawn Canarias’ en La Radio Canaria

El espacio combina información, divulgación y entretenimiento con entrevistas a desarrolladores, profesionales y personalidades vinculadas al mundo del videojuego, con especial énfasis en el talento canario y en el crecimiento de esta industria en las Islas.

Instantánea del Encuentro ‘Tenerife Lan Party’ 2025. Archivo

A lo largo de sus emisiones ha dado voz tanto a estudios independientes como a desarrolladores consolidados, y ha estado presente en los principales eventos relacionados con el videojuego celebrados en Canarias.

‘Respawn Canarias‘ acerca a los oyentes de La Radio Canaria el latido de este sector de la industria tecnológica y audiovisual en el Archipiélago.