Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria ejecutará a partir del próximo 2 de agosto los trabajos de impermeabilización en el Viaducto del Guiniguada

Se trata de una actuación imprescindible para garantizar la conservación, seguridad y durabilidad de esta infraestructura. Se cerrará el viaducto en ambos sentidos de circulación. Los primeros 15 días al sentido norte. En la segunda quincena, en el sentido sur. La mayor parte de la circulación de la GC-3 se trasladará hacia la Avenida Marítima de la capital grancanaria.

Se trata de una actuación imprescindible para garantizar la seguridad de la infraestructura / Cabildo de Gran Canaria

Los operarios de Lopesan colocaron anoche las primeras señales. Dos de estas señales están colocadas a la entrada del túnel de Santo Domingo, en la calzada en dirección a Tamaraceite. Las otras dos se han colocado en la carretera de los túneles de San José, en la calzada que sube desde la Avenida Marítima hasta la Circunvalación.

En las próximas semanas se irán añadiendo más indicaciones para que los conductores que frecuentan esta vía busquen vías alternativas mientras las calzadas de la GC-3 se cierra al completo durante el mes de agosto.

Además, los trabajadores han aprovechado los cortes nocturnos para el asfalto de la Circunvalación de las últimas semanas para realizar medidas topográficas de precisión antes de ejecutar la obra. Para ello se ha utilizado un georradar con el que se han sondeado los más de 18.000 metros cuadrados de los dos tableros que conforman el viaducto del Guiniguada.

Han detectado y señalizado con pintura las pequeñas rugosidades del hormigón sobre el que reposa el asfalto por el que circulan los vehículos, para ubicarlas y tratar de paliarlas cuando empiecen las obras de impermeabilización.

La mayor parte de la circulación de la GC-3 se trasladará hacia la Avenida Marítima de la capital grancanaria / Cabildo de Gran Canaria

Comportamiento del tráfico

La programación de las obras ha sido diseñada tras un estudio específico del comportamiento del tráfico realizado por el Servicio Técnico de Obras Públicas e Infraestructuras. Concluye que el mes de agosto y, especialmente, los domingos y primeros días laborables de la semana, registran la menor intensidad media diaria de vehículos en esta vía.

Según el análisis, en ese periodo circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos menos que durante el resto del año y los domingos de agosto, 20.000 vehículos menos que los días de diario de cualquier otro mes del año.

El Servicio de Obras Públicas ha establecido que, durante el cierre en sentido norte, el tráfico se redistribuirá principalmente por los túneles de San José (GC-31) hasta la Avenida Marítima, y de ahí, por los túneles Julio Luengo, hacia la (GC-2). En el caso del cierre en sentido sur, los desvíos se producirán por los túneles de La Ballena (GC-23) hacia Julio Luengo hasta la Avenida Marítima y de ahí a la GC-1.

Desde la Consejería se contempla la posibilidad de mantener el acceso al barrio de Lomo Blanco, y desde ahí a Tafira o El Zurbarán, cuando la GC-3 se corte en dirección norte, pero únicamente a través de la GC-31 (subida de los túneles de San José).

Esta obra de impermeabilización está incluida en la actuación global para el reasfaltado de 11 kilómetros de la Circunvalación que la Consejería de Obras Públicas adjudicó el año pasado por 18.722.343 euros. Se está ejecutando desde hace varios meses en horario nocturno. La impermeabilización corresponde supone un coste de 2,2 millones de euros.