La alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias, recalca no recurrir a la sentencia de la tasa de residuos y acepta la devolución de los importes abonados

Como consecuencia de la decisión de no recurrir la sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), decae la ordenanza aprobada por el Pleno el 4 de abril de 2025 y recupera su vigencia la anterior. Por su parte, el Ayuntamiento suspenderá el cobro de las personas contribuyentes que tuvieran concedido un fraccionamiento del pago.

El Ayuntamiento habilitará un modelo normalizado de recurso dirigido a aquellas personas contribuyentes que todavía se encuentren dentro del plazo para recurrir sus liquidaciones / Europa Press

Hasta la fecha se habían aprobado 169.105 liquidaciones correspondientes a viviendas residenciales y viviendas vacacionales. De ellas, se habían practicado 16.857 notificaciones y se habían abonado 35.002 liquidaciones.

Por este motivo, el gobierno municipal ha dado instrucciones para paralizar la emisión de nuevas notificaciones mientras se desarrollan las actuaciones administrativas derivadas de la sentencia.

PROCESO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN

Para facilitar este proceso, el Ayuntamiento habilitará un modelo normalizado de recurso dirigido a aquellas personas contribuyentes que todavía se encuentren dentro del plazo para recurrir sus liquidaciones. Este documento estará disponible en la Oficina Virtual Tributaria, en la página web municipal, en las oficinas de atención a la ciudadanía y en las concejalías de distrito.

En el caso de quienes ya no dispongan de plazo para presentar recurso, el Ayuntamiento iniciará un procedimiento de revisión de oficio que permitirá efectuar la devolución de las cantidades satisfechas.

Ley estatal 7/2022

La ordenanza reguladora de la tasa fue aprobada en cumplimiento de la Ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Obliga a todas las entidades locales disponer de una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real del servicio y avance hacia sistemas de pago por generación.

Se trata de una tasa de elaboración que engloba la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos. Así como el mantenimiento de infraestructuras, contenedores y vehículos. También, los costes de personal y de gestión asociados.

Para ello, el Ayuntamiento diseñó un sistema que combinaba una cuota básica destinada a cubrir los costes estructurales del servicio con una cuota variable vinculada a la generación estimada de residuos. Se incorporó bonificaciones por capacidad económica y otras orientadas a fomentar comportamientos responsables en materia de residuos.