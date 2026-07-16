El ministro de Política Territorial ha defendido que Canarias tiene características como su clima o las ventajas fiscales para convertirse en el lugar de Europa más relevante para el sector audiovisual

Ángel Victor Torres ha visitado la empresa canaria de animación infantil, Amuse Labs. Una de las empresas de animación europeas que en los últimos años se han mudado a Canarias por sus ventajas fiscales para el sector audiovisual. En la actualidad, da empleo en las Islas a 80 personas.

La visita ha coincidido con el anuncio de que el Estado va a invertir en Amuse Labs 6,4 millones de euros en el sector audiovisual / Delegación del Gobierno en Canarias

La visita ha coincidido con el anuncio de que el Estado va a invertir, en Amuse Labs, 6,4 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Ya han inyectado 25 y 7 millones de euros en dos empresas del sector que se han instalado en Canarias: Anima Kitchent y KAG Group.

El ministro ha recordado que Canarias «sigue viviendo fundamentalmente del turismo», pero que el sector que más ha crecido en el Archipiélago en los últimos años es el ligado al audiovisual y los rodajes cinematográficos.

Para Torres, el apoyo del Gobierno de España a este sector supone un «elemento clave para la diversificación de la economía, apostando por el talento, la innovación y el empleo cualificados».

En el caso particular de Amuse Labs, Torres prevé que su ampliación de capital de 13 millones de euros «fortalecerá la cadena de valor local en Canarias mediante la contratación de proveedores del territorio en áreas como postproducción, sonido, traducción y servicios legales».