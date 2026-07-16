Airam desapareció en Los Cancajos tras telefonear a sus padres, las autoridades investigan varias pistas y mantienen activos todos los operativos

La Guardia Civil busca actualmente a nueve personas desaparecidas en la isla de La Palma. Los investigadores analizan múltiples pistas para localizar a estos ciudadanos lo antes posible. Las desapariciones ocurrieron en distintos municipios palmeros durante la última década.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los agentes concentran grandes esfuerzos en el mediático caso de Airam. Él desapareció este año en una zona muy turística de la isla. Su teléfono móvil emitió la última señal válida en Los Cancajos.

El caso de Airam

Precisamente, los agentes encontraron indicios clave en este entorno turístico. Ellos hallaron allí la mochila y el pantalón del joven desaparecido. Airam vestía esa misma ropa el día de su desaparición.

Anteriormente, el joven telefoneó a sus padres desde ese lugar. Desde aquel momento, los investigadores descartaron numerosos avistamientos sin fundamento real. No obstante, el operativo policial continúa en marcha sin ningún descanso.

Indudablemente, este caso destaca por su altísima vulnerabilidad y repercusión mediática. La sociedad palmera sigue con gran preocupación todas las novedades del suceso. Mientras tanto, la isla mantiene abiertas otras búsquedas de extrema complejidad.

Otras desapariciones

Durante la última década, desaparecieron ocho personas más en la isla. Concretamente, en 2017 se perdió el rastro de tres hombres. Ellos desaparecieron en seis meses sin ninguna relación aparente entre sí.

Posteriormente, las cámaras del aeropuerto registraron la llegada de Natalia Hernández. Ella desapareció misteriosamente en 2022 sin recoger su equipaje facturado. Un año después, Pedro Juan Blanco desapareció en Santa Cruz.

Asimismo, el senderista Ron Minke se perdió en San Andrés en 2024. En 2025, solo se encontró el vehículo de Soraya Borrallo en Garafía. Recientemente, en abril de 2026, desapareció Luis Mariano en Los Llanos de Aridane.