La Guardia Civil sorprendió al presunto vendedor durante un dispositivo contra el menudeo de drogas en Mogán e intervino hachís y dinero en efectivo

Detenido al ser pillado vendiendo hachís en plena calle en Mogán / EuropaPress

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras sorprenderla realizando una venta de sustancias estupefacientes en una calle de Mogán.

La actuación se inició en el marco de un dispositivo específico dirigido a la detección y erradicación de puntos de venta de droga al menudeo, así como a la prevención del tráfico de sustancias estupefacientes en zonas de especial afluencia de personas.

La intervención policial

Los hechos ocurrieron en una calle de Puerto Rico cuando agentes de la Guardia Civil que realizaban labores de vigilancia discreta observaron una maniobra que despertó sus sospechas.

Durante el seguimiento comprobaron cómo dos personas mantenían un intercambio en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

La observación directa permitió constatar un intercambio de dinero fraccionado por una sustancia resinosa, presuntamente hachís, distribuida en pequeñas dosis preparadas para su venta.

Ante los indicios observados, los agentes intervinieron de forma inmediata, identificando a las personas implicadas e inspeccionando tanto el vehículo como sus pertenencias, recoge una nota de la Guardia Civil.

Durante la actuación se intervino la sustancia estupefaciente y dinero en efectivo presuntamente relacionado con la actividad ilícita.

La investigación se vio reforzada por la declaración del comprador, quien manifestó voluntariamente haber adquirido la sustancia al ahora detenido momentos antes de la intervención policial.

Esta manifestación, unida a la observación directa realizada por los agentes y a los efectos intervenidos, permitió consolidar los indicios obtenidos durante la actuación.

Las diligencias judiciales

Posteriormente, en dependencias oficiales, se efectuó la correspondiente inspección de los efectos aprehendidos, interviniéndose aproximadamente dos gramos de una sustancia resinosa, presuntamente hachís, fraccionada en varias dosis, así como 110 euros en efectivo distribuidos en distintos billetes.

La sustancia quedó depositada a disposición judicial para su correspondiente análisis.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido y los efectos intervenidos, fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, autoridad judicial competente para la continuación del procedimiento.

