El conjunto amarillo se enfrentará al Cádiz el 8 de agosto en el histórico Trofeo Carranza, que disputará por tercera vez tras conquistar el título en 2017

La UD Las Palmas jugará por tercera vez el Trofeo Carranza, el próximo 8 de agosto / Cádiz CF

La UD Las Palmas será el rival del Cádiz CF en el LXXII Trofeo Carranza, que se disputará el próximo 8 de agosto, según han confirmado este lunes ambos clubes de LaLiga Hypermotion.

El encuentro se disputará en el JP Financial Estadio de Cádiz a partir de las 20.30 (hora de Canarias), una semana antes del inicio de la competición en la Segunda División 2026-2027.

Será la tercera ocasión en que el equipo isleño dispute este prestigioso trofeo veraniego, del que se proclamó campeón en la edición de 2017 tras vencer en la final al Málaga por 2-0, con goles de Kevin-Prince Boateng y Pedro Bigas.

Un año después, el equipo grancanario también participó en defensa del título, en aquella ocasión con formato triangular, ante el Cádiz (empate a un gol) y Betis (derrota por 4-0).

El partido que disputará en Cádiz es el tercer amistoso de pretemporada que confirma la Unión Deportiva, tras los que jugará ante el Orlando Pirates (Sudáfrica) y Al-Ittihad (Arabia Saudí) durante la concentración que llevará a cabo en Marbella (Málaga) desde el próximo día 20 de julio.