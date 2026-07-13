Air Europa cancela varios vuelos entre España y Venezuela por las limitaciones operativas provocadas por los terremotos, mientras mantiene medidas para garantizar la conectividad

Air Europa cancela algunos vuelos con Venezuela por limitaciones operativas en el país / Jorge Guardia (EuropaPress)

La compañía Air Europa ha anunciado la cancelación de los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia (Venezuela) los días 19 y 26 de julio por limitaciones operativas en el país latinoamericano, afectado por los terremotos registrados a finales de junio.

Tal y como ha informado la compañía española, esta suspensión también afectará a las operaciones con Caracas para el 7 y 14 de agosto.

La aerolínea española reprogramó temporalmente su operativa con esta ciudad venezolana tras los terremotos que afectaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas.

Con motivo de este cambio, flexibilizó su política de cambios para adaptarse a las necesidades de los clientes afectados, pudiéndose consultar toda la información sobre modificaciones de billetes, alternativas de viaje y actualizaciones operativas través de los canales habituales de atención y en la web de la compañía.

En definitiva, la aerolínea mantendrá inicialmente esta operativa desde y hacia Valencia hasta que se pueda recuperar la normalidad en el aeropuerto de Caracas, y preservar así la conectividad entre España y Venezuela.

Otra compañías también han vuelto a operar Venezuela desde Valencia, como es el caso de Iberia y TAP. Además, esta última ha vuelto desde este lunes.