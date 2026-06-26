Recopilación de las imágenes y vídeos tras el terremoto en Venezuela. La actualidad contada en imágenes
Informa: Redacción Informativos RTVC
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Imagen permanente en directo desde Venezuela
El Gobierno de Canarias sigue la última hora desde Venezuela
Amanece en Venezuela
En Canarias se sigue muy de cerca la situación de Venezuela
Acción Exterior del Gobierno de Canarias haciendo seguimiento de situación de canarios en Venezuela
Especial informativo dedicado a Venezuela en Televisión Canaria
Crónica desde Caracas
Larga noche en Venezuela tras los dos terremotos
Doblete sísmico, la explicación científica a lo ocurrido en Venezuela
Entrevista con el vicepresidente de Unión Canario Venezolana
La comunidad venezolana en Canarias pendiente de lo que ocurre en su país
Declarado Estado de Emergencia en Venezuela
La crónica de primera hora de lo que ocurre en Venezuela tras los terremotos
Primeras imágenes tras sentirse el terremoto en torno a las seis de la tarde (hora venezolana)