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Galería de imágenes y vídeos del terremoto en Venezuela

Redacción RTVC
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Recopilación de las imágenes y vídeos tras el terremoto en Venezuela. La actualidad contada en imágenes

Personas ayudan a derribar un muro durante las labores de rescate tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Un hombre está sentado entre los restos de un edificio dañado tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026.REUTERS/Maxwell Briceno
Personas permanecen sobre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Residentes y familiares de personas desaparecidas permanecen cerca de un cordón de seguridad durante una operación de rescate en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Una mujer reacciona al creer que un familiar está atrapado entre los escombros tras los terremotos que sacudieron el país, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Una persona entre los restos de un edificio dañado, tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno TPX IMÁGENES DEL DÍA
Personas inspeccionan los escombros de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Personas inspeccionan los escombros de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Informa: Redacción Informativos RTVC

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Personas inspeccionan los daños en un apartamento de un edificio afectado por los terremotos que golpearon el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba
A vehicle remains crushed under a collapsed building, in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Un hombre se sienta sobre un vehículo dañado entre edificios derrumbados, tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
terremoto venezuela reuters 25 junio 2026
Personas buscan víctimas entre los escombros de edificios derrumbados, tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

Informa: Redacción Informativos RTVC

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Imagen permanente en directo desde Venezuela

Vista del acceso del Consulado General de Venezuela en Madrid, este jueves. La Comunidad de Madrid ha ofrecido al Ministerio del Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la región (Ericam) para ayudar en las labores de rescate tras los terremotos ocurridos en Venezuela, que han causado la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos. EFE/ Daniel González
Un hombre subido a la cuchara de una excavadora corta un cable cerca de un edificio derrumbado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Vista de un edificio derrumbado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El Gobierno de Canarias sigue la última hora desde Venezuela

Amanece en Venezuela

Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Vista general de un edificio derrumbado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

En Canarias se sigue muy de cerca la situación de Venezuela

Acción Exterior del Gobierno de Canarias haciendo seguimiento de situación de canarios en Venezuela

Especial informativo dedicado a Venezuela en Televisión Canaria

Crónica desde Caracas

Larga noche en Venezuela tras los dos terremotos

Personas descansan en una plaza por temor a regresar a los edificios, mientras los servicios de emergencia (no aparecen en la imagen) trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
People stand next to a destroyed building after earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
People stand next to a destroyed building after earthquakes, in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Personas permanecen en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Personas reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno

Doblete sísmico, la explicación científica a lo ocurrido en Venezuela

Entrevista con el vicepresidente de Unión Canario Venezolana

Personas reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Miembros de los servicios de emergencia descansan mientras otros trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La comunidad venezolana en Canarias pendiente de lo que ocurre en su país

Equipos de rescate trasladan a una víctima en una camilla mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Personas afectadas permanecen dentro de un vehículo tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
People gather as emergency services work at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Personas reciben atención en un hospital de campaña tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Personas descansan mientras reciben atención en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno
Residentes buscan víctimas después de los terremotos, en La Guaira, Venezuela, 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño
Personas permanecen cerca de edificios destruidos tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno TPX IMÁGENES DEL DÍA

Personas permanecen cerca de edificios destruidos tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Personas se reúnen en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Personas inspeccionan el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Personal de emergencia auxilia a un hombre en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Gaby Oraa
Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Gaby Oraa

Declarado Estado de Emergencia en Venezuela

Una persona utiliza un teléfono móvil para grabar un video de un edificio dañado tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Fausto Torrealba
Personas oran mientras se reúnen tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Gaby Oraa
Personas permanecen junto a pacientes en sillas de ruedas y camas de hospital en la calle, frente a un centro médico, tras un terremoto en Caracas, Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Una persona camina entre los escombros de un edificio destruido tras un terremoto en La Guaira, Venezuela / REUTERS/Maxwell Briceno

La crónica de primera hora de lo que ocurre en Venezuela tras los terremotos

Primeras imágenes tras sentirse el terremoto en torno a las seis de la tarde (hora venezolana)

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela la tarde del miércoles, en Caracas, Venezuela, en esta captura de pantalla de un video. REUTERS TV/vía REUTERS
Personas reaccionan mientras se reúnen tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Personas reaccionan mientras se reúnen tras un terremoto en Caracas, Venezuela / REUTERS/Gaby Oraa
Personas reunidas en la calle tras sentirse el terremoto / REUTERS/Gaby Oraa

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