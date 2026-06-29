En Directo Última actualización el 29-06 09:00

Venezuela | La Guaira recupera sus redes de electricidad (75%), agua (68%) y vías (90%), según Delcy Rodríguez La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado de los avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira. «Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación», ha indicado la mandataria en un discurso grabado. Asimismo, Rodríguez ha señalado que, durante la jornada del domingo, los equipos de rescate han «recuperado personas con vida, y por lo tanto las labores (de búsqueda y rescate) no se suspenden». Imagen. Reuters.

Venezuela | María Corina Machado asegura que volverá «muy pronto» a Venezuela: «Ha llegado el momento» La líder opositora venezolana María Corina Machado ha avanzado que volverá «muy pronto» al país, tras el doble terremoto acaecido la pasada semana que ha dejado hasta el momento, al menos, 1.430 muertos. «Ha llegado el momento», ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena norteamericana Fox News en la cual ha aseverado que, para ella, «la prioridad absoluta es salvar vidas y, por supuesto, consolar y ayudar a quienes han sufrido daños». Considerando que es su «deber» el «acompañar» al pueblo venezolano en estos momentos, la opositora ha reivindicado la importancia, a su juicio, de «estar juntos» para «compartir el dolor y el duelo» así como para darse «fuerzas unos a otros en estos momentos difíciles». «Volveré muy pronto a Venezuela junto al pueblo venezolano», ha agregado la también Premio Nobel de la Paz tras ser interrogada sobre la posibilidad de retornar a su país. María Corina Machado en una imagen de archivo. EP

Venezuela | La búsqueda avanza en horas críticas en Venezuela con ya 1.450 muertos La búsqueda de supervivientes en Venezuela avanza en horas críticas tras el doble terremoto que causó al menos 1.450 muertos, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes. Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales. Entre los desaparecidos, hay 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes. Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3.150 personas heridas, una cifra menor a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12.721 familias damnificadas.