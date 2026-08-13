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Un español muerto en el terremoto de Colombia, según Exteriores

RTVC / EFE
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comunicado el fallecimiento de un español en el terremoto de Colombia, un ciudadano con doble nacionalidad

Búsqueda de supervivientes en Pereira tras el terremoto en Colombia. Imagen Reuters
Búsqueda de supervivientes en Pereira tras el terremoto en Colombia. Imagen Reuters

Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto de Colombia, en el que doce españoles siguen en paradero desconocido, según ha informado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares ha trasladado en un audio remitido a los medios de comunicación sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del español fallecido en el terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes sacudió al país iberoamericano y ha dejado al menos 265 muertos.

Ha informado además de que la cifra de españoles no localizados se ha reducido «felizmente» en las últimas horas de 75 a 12 y ha vuelto a pedir a los que todavía no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio que lo hagan.

Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales.

Ayuda de emergencia

Sobre el primer paquete de un millón de euros de ayuda de emergencia para Colombia dispuesto por España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), el ministro ha asegurado que ya está en marcha.

Esta primera ayuda incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

La cifra de muertos por el terremoto asciende a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas.

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