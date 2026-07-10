La víctima realizó maniobras erráticas con el vehículo para llamar la atención de una patrulla, que comprobó la agresión y detuvo al presunto autor

Detenido por golpear a su pareja mientras conducía por Las Palmas de Gran Canaria / POLICIALPA.ES

Un hombre ha sido detenido este viernes por agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria por haber, presuntamente, golpeado varias veces a su pareja mientras esta conducía por la avenida Escaleritas, han informado a EFE fuentes de la Policía Local.

Según las fuentes consultadas, el hallazgo fue fortuito, ya que una patrulla de agentes se encontraba en el ejercicio de sus funciones de seguridad ciudadana cuando vieron cómo un vehículo circulaba de manera errática y haciendo bruscos giros por la citada avenida de la capital grancanaria.

Al darle el alto, la conductora del vehículo refirió que había hecho estas maniobras para captar la atención de los agentes, ya que su pareja, que iba en el asiento de copiloto, la estaba, presuntamente, agrediendo físicamente con numerosos golpes.

Los agentes se percataron de que, efectivamente, la mujer tenía signos de haber sido golpeada, si bien las heridas no eran de gravedad, por lo que procedieron a detener a su pareja por un presunto delito relacionado con la violencia machista.