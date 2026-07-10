Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_009/26 AYUDANTE DE REALIZACIÓN – REGIDOR/A

AYUDANTE DE REALIZACIÓN – REGIDOR/A

LOCALIZACIÓN: SANTA CRUZ DE TENERIFE

CONTRATO TEMPORAL: Formativo para la obtención de la práctica profesional

JORNADA: Jornada completa

PUESTO OFERTADO

Televisión Pública de Canarias selecciona un/a AYUDANTE DE REALIZACIÓN – REGIDOR/A para incorporarse a su equipo.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Se requiere a un/a profesional titulado/a con sólidos conocimientos en realización audiovisual, capacitado/a para desglosar e interpretar el guion técnico y confeccionar planes de trabajo, siguiendo las indicaciones de sus superiores. Asistir al realizador o realizadora en la planificación y ejecución del programa, tanto en control como en plató, manejando los programas de control de escaleta. Igualmente podrán realizar tareas básicas de operación complementarias. Asegurar y verificar que las instrucciones del realizador o realizadora se cumplen. Coordinar las necesidades técnicas, escénicas o de producción en plató, durante el desarrollo de la producción.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Tipo de contrato: Formativo para la obtención de la práctica profesionalpráctica profesional.

Jornada: Jornada completa

Fecha de incorporación: Inmediata, una vez finalice la tramitación del proceso de selección.

Duración : seis meses, con posibilidad de prorrogar hasta 1 año.

REQUISITOS

Formación:

Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, o equivalente en estudios técnicos (obligatorio) No pueden haber transcurrido más de tres años desde la finalización de los estudios.

Experiencia:

Experiencia en Realización para servicios informativos (se valorará).

Otros requisitos:

Conocimientos en programas de edición de video (se valorará).

Control de programa N-iNews o similar (se valorará)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Currículum vitae actualizado.

Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado el justificante de abono de las tasas para la obtención del título, y es indispensable que aparezca la fecha de finalización de los estudios).

Formación complementaria que desee aportar.

Documento Anexo I – Protección de Datos

REFERENCIA

TVPC_009/26

Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.

IMPORTANTE:

En el asunto del correo electrónico escribir la referencia TVPC_009/26, seguida de NOMBRE Y APELLIDOS, para poder identificar el proceso de selección para el que te estás postulando. Y no olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, además de la documentación relativa a tu formación académica, ya que en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.

MUY IMPORTANTE APORTAR DOCUMENTACIÓN DONDE SE REFLEJE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, ESTE DATO ES INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROCESO

Esta publicación estará disponible desde el 10/07/2026 hasta el 23/07/2026..