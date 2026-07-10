Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_008/26 REDACTOR/A

REDACTOR/A
LOCALIZACIÓN: SANTA CRUZ DE TENERIFE
CONTRATO TEMPORAL: Formativo para la obtención de la práctica profesional
JORNADA: Jornada completa
PUESTO OFERTADO
Televisión Pública de Canarias selecciona un/a REDACTOR/A para incorporarse a su equipo.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Se requiere a un/a Profesional titulado/a que realice un trabajo intelectual de mesa y de calle, en cualquiera de sus formas y facetas, para la búsqueda, selección, redacción, locución y todos los procesos necesarios para editar y preparar para emisión piezas y reportajes audiovisuales que formarán parte de un programa (Ingesta, edición y preparación de rótulos utilizando para ello herramientas básicas de edición y evitando las tareas de postproducción).
Igualmente, podrán realizar actualizaciones de contenidos audiovisuales de páginas webs, teletextos y atenderán los servicios multimedia. Realizarán una preselección del material que deba ser conservado y documentado. Realizarán el trabajo literario necesario para la elaboración de programas, noticias o reportajes para cualquier medio de distribución de Televisión Pública de Canarias, S.A.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Tipo de contrato: Formativo para la obtención de la práctica profesionalpráctica profesional.
Jornada: Jornada completa
Fecha de incorporación: Inmediata, una vez finalice la tramitación del proceso de selección.
Duración: seis meses, con posibilidad de prorrogar hasta 1 año.
REQUISITOS
Formación:
- Grado o Licenciatura en Ciencias de la comunicación, periodismo o similar (obligatorio). No pueden haber transcurrido más de tres años desde la finalización de los estudios.
Experiencia:
- Experiencia en servicios informativos (se valorará).
Otros requisitos:
- Conocimientos en edición y montaje de piezas para televisión (se valorará).
- Idiomas (se valorará).
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Currículum vitae actualizado.
- Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado el justificante de abono de las tasas para la obtención del título, y es indispensable que aparezca la fecha de finalización de los estudios).
- Formación complementaria que desee aportar.
- Documento Anexo I – Protección de Datos
REFERENCIA
TVPC_008/26
Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.
IMPORTANTE:
En el asunto del correo electrónico escribir la referencia TVPC_008/26, seguida de NOMBRE Y APELLIDOS, para poder identificar el proceso de selección para el que te estás postulando. Y no olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, además de la documentación relativa a tu formación académica, ya que en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.
MUY IMPORTANTE APORTAR DOCUMENTACIÓN DONDE SE REFLEJE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, ESTE DATO ES INDISPENSABLE PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROCESO
Esta publicación estará disponible desde el 10/07/2026 hasta el 23/07/2026..