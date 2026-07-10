La internacional brasileña firma por dos temporadas para reforzar al vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola

El Rocasa Gran Canaria apuesta por la internacional brasileña Fernanda Lima / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria cierra, provisionalmente, el capítulo de fichajes con la incorporación de la internacional brasileña Fernanda Lima. Defenderá la camiseta del equipo teldense durante las dos próximas temporadas y se convierte en el sexto refuerzo, tras las llegadas de Ana Palomino, Alba Tort, Uxue Morentin, Irene Botella e Itahisa Castillo.

A sus 24 años, la extremo izquierdo llega al Rocasa Gran Canaria tras su experiencia en la Liga Guerreras Iberdrola, donde recaló en el Elda Prestigio el pasado curso 2023. Dando un paso importante en su crecimiento deportivo y consolidándose como una jugadora con proyección internacional, a pesar de una grave lesión que le apartó de las pistas un buen tiempo.

La trayectoria de la brasileña comenzó muy pronto. Empezó a jugar al balonmano con apenas seis años y, seis años más tarde, se incorporó al Clube Português de Recife, entidad en la que permaneció durante una década.

Durante ese periodo fue convocada de forma habitual con las categorías inferiores de la selección brasileña hasta los 18 años, antes de dar el salto a la selección absoluta, con la que debutó en una convocatoria en 2022.

Fernanda Lima, una historia de superación

La trayectoria de Fernanda Lima también ha estado marcada por su capacidad de superación. Durante su etapa en el Elda Prestigio, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda interrumpió su progresión en la Liga Guerreras Iberdrola.

Tras pasar por el quirófano y completar un exigente proceso de recuperación, la internacional brasileña afronta ahora una nueva etapa en el Rocasa Gran Canaria con la ilusión de volver a mostrar el nivel que la llevó a convertirse en una de las jugadoras más prometedoras del balonmano brasileño.

En el ámbito internacional, la de Recife fue internacional con las categorías inferiores de Brasil y debutó con la selección absoluta en 2022. Formó parte del combinado brasileño que conquistó el Campeonato Sur y Centroamericano de Balonmano 2022, uno de sus principales éxitos internacionales. Además, fue convocada para disputar el Campeonato del Mundo de 2023 con Brasil.

A nivel de clubes, también cuenta con un importante palmarés en Brasil: campeona de la Liga Nacional de Brasil 2021 y elegida mejor extremo izquierdo de la Liga Nacional brasileña en esa misma temporada.

Un refuerzo de nivel

Con su llegada, el flamante nuevo campeón de la Liga Guerreras Iberdrola incorpora talento, hambre y experiencia internacional a una plantilla que continúa tomando forma con el objetivo de pelear por todos los títulos al alcance.

La nueva jugadora del equipo grancanario mostró su satisfacción por iniciar esta nueva etapa en Gran Canaria: «Es muy especial para mí vivir una nueva cultura y experiencia, crecer como deportista y persona y tener la oportunidad de poder representar todo lo que amo hacer en un lugar tan increÍble como Gran Canaria. Estoy feliz por cumplir un sueño con el que estoy segura de que comienza una etapa de muchos éxitos colectivos”, destacó.

La incorporación de la internacional brasileña responde al objetivo de seguir construyendo una plantilla equilibrada, competitiva y con ambición para afrontar con garantías un exigente curso liguero 2026-2027.