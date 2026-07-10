El torneo internacional femenino se celebrará del 20 al 26 de julio en las pistas de tierra batida del Gran Canaria Tennis & Pádel Center

Silvia Bosch liderará el talento canario en el II ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria se convertirá de nuevo en el epicentro del tenis internacional femenino con la disputa del II ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá lugar del 20 al 26 de julio en las modernas instalaciones del Gran Canaria Tennis & Pádel Center. La gran atracción local de esta segunda edición será la participación de la joven tenista grancanaria Silvia Bosch, quien competirá en casa ante su público con el objetivo de llegar lo más lejos posible en el cuadro final compuesto por 32 prometedoras tenistas.

Tras el rotundo éxito de la primera edición celebrada el año pasado, este torneo de categoría ITF Pro Circuit consolida a la isla en el calendario internacional ofreciendo una oportunidad de oro para que las promesas del tenis local midan sus fuerzas contra raquetas consolidadas y emergentes de todo el planeta.

El tenis canario cotiza al alza

La tenista grancanaria Silvia Bosch no ocultó su entusiasmo por disputar este prestigioso torneo en su isla natal: «Tengo muchas ganas de competir y de disfrutar la experiencia. Sé que el nivel es muy alto, pero voy a darlo todo en cada partido e intentar llegar lo más lejos posible», asegura.

Asimismo, la joven deportista isleña destaca el buen momento que vive el tenis femenino en el archipiélago. En su opinión, el nivel de las jugadoras canarias continúa creciendo gracias al impulso que ofrecen competiciones internacionales como ésta. «Hay muy buenas jugadoras y el nivel cada vez es más alto. Además, torneos como éste nos ayudan mucho porque nos permiten competir y disputar citas importantes sin tener que salir de Canarias«, explica.

En cuanto a sus referentes deportivos, Bosch no duda en señalar a Serena Williams como la tenista que más la ha inspirado desde pequeña.

El II ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria femenino cuenta las horas hasta su presentación el próximo martes, 14 de julio, a las 11:00 horas en las instalaciones del Gran Canaria Tennis & Pádel Center.