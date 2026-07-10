España vs Bélgica. Consulta el horario, dónde se juega y la previa del partido de este viernes 10 de julio. Partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El encuentro corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026.

España vs Bélgica | Cuartos de final Mundial 2026

La selección española afronta este viernes uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se mide a Bélgica en los cuartos de final con el objetivo de dar un paso más hacia el sueño mundialista y alcanzar las semifinales del torneo.

Después de una fase de grupos sólida y de superar los octavos de final con autoridad, España llega al duelo con confianza y con la sensación de haber alcanzado un gran nivel competitivo. Enfrente estará una Bélgica que mantiene el talento de una generación acostumbrada a competir al máximo nivel y que confía en el poder goleador de Romelu Lukaku para seguir avanzando.

España llega «en la situación ideal»

El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró en la víspera del encuentro que su equipo afronta el choque en el mejor momento posible y destacó el crecimiento que ha experimentado durante el campeonato.

El técnico riojano afirmó que España llega a estos cuartos de final «en la situación ideal», convencido de que el grupo ha sabido evolucionar a medida que avanzaba el torneo y preparado para competir en un partido de máxima exigencia.

De la Fuente insistió en la importancia de mantener la identidad del equipo, ser fiel al estilo de juego que ha llevado a España hasta esta ronda y gestionar con inteligencia un encuentro que se decidirá por pequeños detalles.

Laporte regresa y Nico Williams está preparado

Las noticias también son positivas en el apartado físico para la selección española. Aymeric Laporte se ha recuperado de sus molestias y vuelve a estar disponible para reforzar el eje de la defensa.

En ataque, Nico Williams está preparado para volver a tener protagonismo tras superar los problemas físicos que habían condicionado su participación en los últimos días, ofreciendo a España una de sus principales armas por velocidad y desequilibrio.

De la Fuente pide respeto para Bélgica

Aunque durante la rueda de prensa también fue preguntado por una posible semifinal frente a Francia, Luis de la Fuente evitó cualquier distracción y dejó claro que toda la atención está puesta en Bélgica.

El seleccionador elogió el potencial del conjunto belga y recordó que un rival de este nivel exige el máximo rendimiento desde el primer minuto. Para España, pensar más allá de los cuartos supondría un error.

El técnico destacó la experiencia internacional de muchos futbolistas belgas y advirtió de que el encuentro estará marcado por la igualdad y la capacidad de ambos equipos para aprovechar los momentos decisivos.

Un reto para seguir soñando

España afronta el desafío consciente de que superar a Bélgica supondría alcanzar las semifinales del Mundial y colocarse a dos partidos de conquistar el segundo título de su historia.

El combinado nacional ha mostrado una imagen sólida durante el campeonato, combinando equilibrio defensivo con una propuesta ofensiva reconocible. Ahora deberá confirmar ese crecimiento frente a una Bélgica que también aspira a hacer historia.

Con el pase a semifinales en juego, el choque promete máxima intensidad entre dos selecciones con argumentos suficientes para pelear por el título mundial.

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