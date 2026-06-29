España vs Austria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este jueves 2 de julio. Partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Se puede seguir en directo en rtvc.es

España y Austria se enfrentan este jueves 2 de julio, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el SoFi Stadium de Los Angeles. El encuentro corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

España vs Austria | Dieciseisavos de final Mundial 2026

La selección española afronta el primero de sus compromisos de eliminación directa en el Mundial 2026. El conjunto de Luis de la Fuente se medirá a Austria en los dieciseisavos de final con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones mostradas durante la fase de grupos y dar un paso más hacia la pelea por el título. Austria, por su parte, llega reforzada anímicamente tras sellar su clasificación con un agónico empate frente a Argelia en el tiempo añadido.

España, con la confianza de una fase de grupos muy sólida

La Roja alcanzó las eliminatorias como primera de su grupo después de completar una fase inicial muy consistente, especialmente en el apartado defensivo. El equipo de Luis de la Fuente no ha encajado ningún gol en sus tres primeros encuentros del torneo y vuelve a situarse entre las selecciones favoritas gracias a su equilibrio entre solidez atrás y calidad en ataque.

No obstante, el seleccionador español también afronta el encuentro pendiente del estado físico de algunos futbolistas importantes, especialmente en los extremos, una circunstancia que podría condicionar el once inicial frente al conjunto centroeuropeo.

Austria, un rival más peligroso de lo que indica su historial

Austria será un adversario incómodo para España. El combinado dirigido por Ralf Rangnick consiguió su clasificación como segundo del grupo J tras empatar 3-3 frente a Argelia en uno de los finales más espectaculares del campeonato. Un gol de Sasa Kalajdzic en el minuto 95 permitió a los austriacos mantenerse con vida y acceder a las eliminatorias.

Desde la llegada de Rangnick al banquillo, Austria ha construido una identidad muy reconocible basada en la presión alta, la intensidad y las rápidas transiciones. Futbolistas como Konrad Laimer, Marcel Sabitzer o Nicolas Seiwald representan el estilo agresivo y vertical de un equipo que ya sorprendió en la pasada Eurocopa y que ahora quiere seguir haciendo historia en el Mundial.

Te puede interesar: